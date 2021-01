Saul Nanni: età, carriera, fidanzata, gay – Tutto su di lui – VIDEO

Saul Nanni è un attore emergente italiano di grande successo e dalle grandi potenzialità artistiche. Questa sera, mercoledì 20 gennaio, lo troviamo protagonista della prima serata di Canale Cinque in quanto attore della nuova fiction per Mediaset Made in Italy.

Scopriamo qualcosa in più sull’attore.

Saul Nanni nasce il 4 febbraio 1999, sotto il segno zodiacale dell’ Acquario, a Bologna. Ha 21 anni ed è un giovane di successo. La sua carriera è contrassegnata da una grande versatilità in quanto Saul non è solo un attore, ma anche un cantante e modello. Inizia la sua carriera nello spot pubblicitario per Ringo, ma il successo arriva quando viene scelto per entrare a far parte del cast della serie tv Alex & Co in onda su Disney Channel.

Poi lo troviamo protagonista in Non dirlo al mio Capo e nel film Netflix Sotto il solo di Riccione.

Della vita privata di Saul Nanni non sappiamo molto, pare che l’attore sia principalmente concentrato sulla sua vita professionale. Pare che non abbia una fidanzata, ma ha una famiglia molto unita, ha infatti un fratello ed una sorella cui è molto legato. Saul tifa Milan ed è molto attento alla sua forma fisica. L’attore ha un account Instagram con 778 mila followers.