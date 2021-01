Attenzione: ecco l’oggetto sporchissimo che tocchiamo più volte al giorno!

By

In quest’anno caratterizzato dalla problematica dell’emergenza sanitaria, tutti noi abbiamo imparato a vivere facendo attenzione alla prevenzione del contatto con varie tipologie di germi.

A tal proposito, è bene ricordare l’importanza di fare attenzione non solo SARS-CoV-2. Esistono infatti diversi altri germi che possono rivelarsi pericolosi. Da diversi anni a questa parte, si pone l’accento su quelli che si depositano sulla superficie del cellulare. Lo smartphone, nostro compagno quando lavoriamo e quando gestiamo gli aspetti privati della nostra vita, è oggettivamente uno degli oggetti più sporchi con i quali abbiamo a che fare.

Un posto altrettanto d’onore spetta alla tavoletta del wc, un conentrato di batteri che non ha eguali. Il bello viene però quando si scopre che, come evidenziato da diversi studi, c’è un oggetto di uso quotidiano per molti che è ancora più sporco. Di cosa si tratta?

Germi: l’oggetto di uso quotidiano che ne contiene più del wc

Quando si parla di oggetti che ospitano più germi e più batteri della tavoletta del water, un doveroso cenno deve essere dedicato a uno strumento che, soprattutto da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria, tantissime persone utilizzano con frequenza altissima. Di cosa stiamo parlando? Della tastiera del pc!

Dati scientifici alla mano, questo ausilio tecnologico contiene una quantità di germi 20mila volte superiore rispetto a quella della tavoletta del water. Sì, sembra surreale, ma è così. Questi numeri la rendono più sporca anche dello schermo dello smartphone, che risulta anch’esso contraddistinto da una quantità di batteri ben superiore rispetto a quella della tavoletta del water. Parliamo infatti di una quantità 9mila volte più alta (entrando nel dettaglio, è bene specificare che si tratta soprattutto di batteri gram-positivi, ossia quelli dietro alle infezioni da streptococco e stafilococco)!

A questo punto, è naturale chiedersi come risolvere il problema. Smettere di utilizzare la tastiera del PC? Assolutamente no! Si tratterebbe di una soluzione inapplicabile e per rendersene conto basta ricordare l’importanzadi un’operazione che abbiamo imparato tutti a conoscere: la sanificazione (che va distinta dalla pulizia, procedura preliminare, e dalla disinfezione).