Classifica e oroscopo venerdì 22 gennaio 2021: Ariete irruente. Vergine coraggiosa

Ecco l’oroscopo di venerdì 22 gennaio 2021 e la classifica dei segni zodiacali. La settimana è passata rapidamente ed eccoci arrivati già a venerdì. Quali segni saranno favoriti dalle stelle nelle prossime ore? L‘Ariete dovrà domare la sua irruenza, mentre il Cancro si sentirà insoddisfatto. Forza e coraggio per la Vergine, i Pesci potranno avviare un nuovo progetto. Se vuoi saperne di più, leggi l’oroscopo di venerdì e scopri la classifica dei segni zodiacali. Leggi anche l’oroscopo di oggi rivolto a tutti i segni.

Ariete

Secondo l’oroscopo di venerdì sarai irruente e desideroso di agire come non mai. Dovrai sforzarti, però, di contenere l’impulso di andare troppo lontano o di spendere. Prova a tenere a bada gli istinti e concentrati, piuttosto, su idee e possibilità che non avevi mai immaginato. 4 stelle.

Toro

La quadratura di Marte con Giove potrebbe farti diventare particolarmente impulsivo e coraggio. Nelle prossime ore sarà difficile da mandare giù persone o situazioni che cerchino di limitare la tua libertà. Oltretutto, la Luna nel segno raddoppierà queste emozioni. 2 stelle.

Gemelli

Se da un lato sentirai il bisogno di staccare la spina e riposare un po’, dall’altro lato le stelle ti susciteranno irruenza e voglia di agire, di metterti in gioco. Cerca, però, di non strafare o di prendere decisioni azzardate. Aspetta una giornata più tranquilla, prima di impegnarti in un progetto troppo ambizioso. 3 stelle.

Cancro

Tenderai a desiderare troppo. Andrà bene seguire questa energia, soltanto se ti porterà in una direzione ben precisa. Delle volte l’insoddisfazione provoca nuovi sviluppi e miglioramenti nella propria vita. Marte e Giove potrebbero spingerti, però, a esagerare. Sii prudente e rimani con i piedi per terra. 3 stelle.

Leone

Secondo l’oroscopo di venerdì dovrai tenere a freno la tua impazienza. Non fare scelte affrettate, ma aspetta di avere le idee più chiare. Sfrutta l’energia che le stelle ti regaleranno per inventare nuove idee e possibilità. 4 stelle.

Vergine

La Luna in ottima posizione farà emergere la tua forza e il coraggio. Purtroppo però la quadratura tra Marte e Giove potrebbe renderti insofferente alla routine quotidiana. Avrai obiettivi molto alti e sentirai l’urgenza di cambiare gli aspetti della tua vita che non ti rendono felice. 5 stelle.

Bilancia

Non ti mancherà la voglia di metterti in gioco, ma fa’ attenzione a non trasformarla di tensione nervosa, nel bisogno di ottenere troppo e subito. Un rischio che correrai in questo momento sarà proprio quello di eccedere, soprattutto in amore e con lo svago, con il divertimento. Sii prudente! Se riuscirai a mantenere un equilibrio, sarà una magnifica giornata! 4 stelle.

Scorpione

Sentirai un desiderio crescente e incontenibile di cambiare. Nelle prossime ore sarà difficile tenere a bada la tua insofferenza, soprattutto nei confronti di cosa ti annoia o ti limita adesso. Va bene voler migliorare e crescere, ma non sottovalutare tutto ciò che di positivo c’è già nella tua vita. 3 stelle.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di venerdì ti sentirai letteralmente eccitato. Fai attenzione, però, a non prendere decisioni istintive, decisioni di cui poi ti pentiresti. Potrai avere la sensazione di poter fare qualsiasi cosa. Cerca solo di non perdere la testa, di non esagerare! Sfrutta tutta questa energia al meglio, rimanendo concentrato su un obiettivo alla volta. 4 stelle.

Capricorno

Una bellissima Luna ti incoraggerà a staccare la spina, a cercare più leggerezza e svago. Ci sarà chi avrà voglia di fare qualcosa di nuovo, di insolito. Nel corso della giornata, però, ci sarà una quadratura tra Marte e Giove che potrebbe spingerti a esagerare, a osare troppo. Fai molta attenzione! 4 stelle.

Acquario

Nelle prossime ore sarai colto da un improvviso desiderio di cambiare o migliorare la tua vita. Cerca, però, d non cedere all’impulso di voler fare tutto in un giorno solo. Crescerà l’insofferenza degli aspetti che non ti stanno rendendo felice, che non stanno funzionando. Approfittane, per capire come dovrai muoverti d’ora in avanti, ma non farti avere fretta! 3 stelle.

Pesci

Con il passare delle ore aumenterà in te l’entusiasmo, la voglia di fare, di crescere. Avrai tante idee, tante cose da voler realizzare che non ti basterà la giornata. Fai molta attenzione a non diventare preda di troppa foga o impazienza! Se riuscirai a misurare la tua euforia, tutta questa motivazione, potrai rendere la giornata molto proficua, potrai avviare nuovi progetti. 5 stelle.