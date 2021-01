C’è posta per te: arriva l’evento tanto atteso – Can Yaman ospite domani – Scopri tutto qui – FOTO

C’è posta per te torna domani sera, sabato 23 gennaio, in onda in prima serata su Canale Cinque a partire dalle 21:15. Il people show di Canale Cinque conquista sempre tutti, è uno dei programmi più seguiti del sabato sera.

L’ evento più atteso di quest’ anno è l’ospitata a C’è posta per te di Can Yaman, talentuoso e bellissimo attore turco. Nella puntata di domani sera, sabato 23 gennaio, Can Yaman sarà ospite della trasmissione condotta da Maria De Filippi. C’è grande attesa per lui, lo scorso anno, nell’edizione 2020, la sua ospitata è stata seguita da 6 milioni di telespettatori. Per la puntata di domani sera si prospettano numeri più alti.

L’attore turco, oramai molto popolare ed amato soprattutto in Italia, farà una sorpresa a qualche sua fans. In molti invidieranno la fortunata.