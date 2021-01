Fiorella Mannoia: La musica che gira intorno: anticipazioni ed ospiti seconda puntata 22 gennaio

La musica che gira intorno torna questa sera, venerdì 22 gennaio, in onda in prima serata su Rai Uno. Quello di questa sera sarà il secondo ed ultimo appuntamento, il programma si pone l’obiettivo di celebrare la musica come colonna sonora della nostra vita. L’imperdibile secondo appuntamento con Fiorella Mannoia sarà in onda a partire dalle 21:30 sulla prima rete nazionale.

La scorsa settimana lo show il Rai Uno ha appassionato quasi 4 milioni di telespettatori e questa sera, venerdì 22 gennaio, la Rai spera di replicare gli stessi numeri.

Lo show va in onda da Cinecittà World ed anche questa sera ci saranno ospiti importanti. Ci saranno personaggi della musica, della televisione, del teatro e ci saranno momenti di divertimento e momenti di grande emozione. Fiorella Mannoia questa serà ospiterà sul suo palco:

Giorgia

Alessandra Amoroso

Emma Marrone

Massimo Ghini

Alessio Boni

Ornella Vanoni

Pinguini Tattici Nucleari

Vinicio Marchioni

Antonello Venditti

Silvio Orlando

Tosca

Tommaso Paradiso

Francesco De Gregori

Riccardo Cocciante

Zucchero

Brunori SAS

Questi sono gli ospiti attesi durante questa seconda puntata di musica ed emozioni.

Durante la prima puntata dello show di rai Uno Fiorella Mannoia ha dichiarato:

“C’è musica per la testa, che fa pensare; c’è musica per il cuore, che fa emozionare; c’è musica per le gambe che trasmette allegria e fa ballare. Ci sono parole per le canzoni e ci sono parole che diventano storie da raccontare, le nostre storie, la nostra musica”.