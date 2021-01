Oroscopo Paolo Fox domani – sabato 23 gennaio 2021 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 23 gennaio 2021. Un nuovo weekend è alle porte. Partirà con il piede giusto? Il Leone sarà nervoso, mentre la Vergine dovrebbe concedersi del relax. La Bilancia comincerà a sentire aria di rinascita, lo Scorpione dovrà tenersi alla larga dalle polemiche. Se vuoi entrare nel dettaglio, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani rivolto ai primi 4 segni dello zodiaco. Leggi anche l’oroscopo di oggi e l’oroscopo di domani dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 23 gennaio 2021: Leone

Domani potresti sentirti nervoso, indispettito. Negli ultimi tempi stai affrontando molti problemi. È probabile che nelle prossime settimane quei rapporti giunti al capolinea vengano chiusi del tutto. Qualcuno potrebbe ricevere un’offerta in apparenza vantaggiosa, ma sotto sotto potrebbe costare caro accettarla, come ad esempio un cambiamento radicale di lavoro.

Previsioni Paolo Fox domani sabato 23 gennaio 2021: Vergine

Domani e domenica saranno due giornate da vivere nel più completo relax. Certo, questo vorrà dire staccare la spina dal fermento che c’è nella tua mente. Anche se in apparenza sembri una persona pacata, nella tua testa c’è un lavorio di idee che non si ferma mai. Per le prossime 48 ore occhio alle polemiche!

Oroscopo domani sabato 23 gennaio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e domenica comincerai ad assaporare l’idea del successo, di libertà, di riuscita. L’energia che stai percependo in questi giorni arriverà al suo culmine intorno al 10 febbraio. Anche chi non riuscirà a sbarazzarsi di tutti i suoi problemi, potrà comunque tornare in carreggiata, il morale tornerà alto. In amore qualcuno potrebbe sentirti confuso sul da farsi.

Previsioni domani sabato 23 gennaio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà un periodo di due settimane in cui le stelle ti incoraggeranno a metterti in disparte, rimanere in silenzio e osservare quello che succede intorno a te. Ci sarà chi avrà qualche complicazione in più con una persona. Chi da tempo sta portando avanti un rapporto conflittuale, dovrà usare la massima cautela. Febbraio potrebbe portare una resa dei coti, spingerti a sbarazzarti di qualche fardello. Nel frattempo, cerca di evitare le polemiche!