Can Yaman: protagonista della serie de “Le fate ignoranti” di Ferzan Ozpetek – FOTO

Can Yaman è il personaggio del momento, è l’attore turco più amato e seguito. L’attore deve il suo successo in Italia soprattutto alla serie Erkenci Kus venduta in Italia con il titolo di Daydreamer – Le ali del sogno. Dal momento in cui la serie televisiva è andata in onda in Italia il successo di Can è letteralmente esploso.

Le novità in arrivo per Can Yaman sono tantissime e sarà spesso protagonista anche in Italia. Questa sera, sabato 23 gennaio, lo vedremo protagonista della terza puntata di C’è Posta per te a partire dalle 21:15. Inoltre ben presto in televisione passeranno gli spot realizzati per la pasta De Cecco con protagonista Can Yaman e Claudia Gerini.

Ancora il bell’attore turco sarà Sandokan nella nuova serie televisiva con accanto Luca Argentero ed Alessandra Mastronardi.

C’è però una notizia bomba proprio del momento. Sembra che Can Yaman sarà protagonista delle serie televisiva Le fate ignoranti di Ferzan Ozpetek.

Già lo scorso anno era previsto questo progetto di fare una serie televisiva dopo il film, del quale quest’anno si festeggia il ventennale. La serie sarà composta da 8 episodi e le riprese inizieranno ad aprile. La notizia bimba è che Can sarà il protagonista.