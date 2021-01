Can Yaman: questa sera a C’è Posta per te – Qualche curiosità su di lui – FOTO e VIDEO

Can Yaman è l’attore del momento, è l’attore turco più famoso e più premiato. Questa sera, mercoledì 23 gennaio, sarà protagonista della prima serata di Canale Cinque in quanto sarà ospite della terza puntata di C’è Posta per te di Maria De Filippi. Can sarà ospite del people show per fare una sorpresa ad una sua fan, che sarà certamente invidiata dal pubblico da casa.

Can Yaman è il personaggio più chiacchierato del momento, anche al centro del gossip. In Italia sta ottenendo un successo strepitoso e continua ad essere chiamato per ruoli in produzioni italiane. Vediamo qualche curiosità su di lui.

Durante la quarantena da Covid-19 Can Yaman si è dedicato allo studio della lingua spagnola. Adesso lui stesso riesce a comunicare con le sue fans direttamente.

spagnola. Adesso lui stesso riesce a comunicare con le sue fans direttamente. Durante la quarantena ha imparato a ballare il tango avendo come insegnante sua madre.

avendo come insegnante sua madre. E’ stato in Italia ospite a C’è posta per te di Maria De Filippi, Live non è la D’Urso di Barbara D’Urso e Verissimo della Toffanin.

ospite a C’è posta per te di Maria De Filippi, Live non è la D’Urso di Barbara D’Urso e Verissimo della Toffanin. In Italia ha avuto un successo di pubblico che neanche lui si aspettava

Ha dichiarato di non essere imbarazzato a mostrarsi nudo

Da bambino portava i capelli lunghi nonostante fosse proibito nelle scuole Turche

Ama la palestra e la sala pesi

Dal 2014 ha girato una serie tv all’anno

Non gli piace essere definito bello: preferisce che sia considerato una brava persona

In occasione del compleanno dell’hair stylist Federico ha pubblicato una story su Instagram dove ha fatto gli auguri al suo amico!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)