Casa di Carta 5, nuovo CAST: incredibile, ecco la novità!

La Casa di Carta ha rappresentato una sorta di punto di svolta delle serie acquisite da Netflix, visto che la produzione spagnola è riuscita a guadagnare ampi consensi grazie allo stile adrenalinico e alla personalità dei protagonisti, impegnati in rapine ai limiti del possibile. Il successo ha praticamente “costretto” Netflix a produrne nuove stagioni che sebbene hanno suddiviso il parere dei fans in quanto a qualità e sceneggiatura non hanno scalfito la popolarità della serie.

Novità per la 5° stagione

La 5° stagione sarà quella conclusiva, e sebbene non sia ancora stata annunciata la data ufficiale,Quando esce la Casa di Carta 5? Ecco la data Ufficiale il produttore Alex Pina ha confermato grandi novità e una stagione di chiusura molto più adrenalinica delle precedenti, annuncio che ha fatto scatenare la fantasia dei fans non solo in merito a quello che potrebbe accadere visto il finale della 4° stagione, ma sviluppa nuove teorie sul cast della 5°. Oltre ai sicuramente confermati Álvaro Morte, nei panni del Professore, Najwa Nimri nei panni dell’ispettrice Alicia Sierra e Úrsula Corberó in quelli di Tokyo, Miguel Herrán nelle vesti di Rio, Jaime Lrente come Denver, Esther Acebo come Stoccolma, Darko Peric come Helsinki, Rodrigo De La Serna come Palermo, Hovik Keuchkerian come Bogotà, Luka Peros nei panni di Marsiglia.

Tra i “volti nuovi” ci sarà Belén Cuesta a vestire i panni di Manila, oltre al promettentissimo Patrick Criado (attore molto apprezzato in Spagna) e Miguel Angel Silvestre, volto già noto nella serie Sens8. Sono in molti a chiedersi se anche Nairobi farà capolino nella serie, visto che la storyline del personaggio interpretato da Alba Flores è ancora piuttosto oscura e potrebbe essere sviluppato anche nella stagione conclusiva. Del resto il nome di Alba Flores appare nel database IMDb relativo alla 5° stagione.