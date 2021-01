Mangiare lupini fa male? La risposta del’esperto

Mangiare lupini fa male? Se ti stai facendo domande in merito – e la cosa non deve sorprendere dato che parliamo di legumi molto popolari – nelle prossime righe di questo articolo puoi trovare tutte le risposte.

Lupini: ecco cosa sapere

I lupini, come evidenziato dagli esperti del gruppo Humanitas, sono legumi provenienti dalla pianta del Lupinus albus, originaria della zona del Mediterraneo e del Medio Oriente. Oggi come oggi, guardando al caso dell’Italia, è possibile trovare coltivazioni in zone come la Calabria e il Lazio.

Quando li si nomina, è necessario innanzitutto considerare l’elevato contenuto proteico. Chiamare in causa questa caratteristica è importantissimo. Non dimentichiamo il fatto che, grazie alle proteine, è possibile preservare la massa magra e, nel comtempo, grazie alla loro influenza inibitoria sull’ormone grelina tenere sotto controllo l’appetito, con ovvi vantaggi per il peso.

Si potrebbe andare avanti ancora molto a elencare i motivi per cui i lupini fanno bene alla salute. Tra gli aspetti da considerare rientra anche il loro contenuto di ferro, minerale fondamentale per la sintesi dell’emoglobina e per la produzione dei globuli rossi, essenziali per trasportare l’ossigeno nei vari tessuti del corpo.

Caratterizzati dalla presenza di vitamine del gruppo B – in particolare niacina, tiamina e riboflavina – i lupini sono contraddistinti da un basso indice glicemico. Alla luce di ciò, possono essere considerati dei validi alleati dell’alimentazione di chi soffre di diabete.

Un doveroso cenno deve essere dedicato al loro contenuto di steroli vegetali. Grazie a questi composti preziosi, è possibile apprezzare una riduzione dei livelli di colesterolo LDL ossidato, notoriamente pericoloso per la salute del cuore.

Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare dei motivi per cui i lupini fanno bene alla salute. Tra gli aspetti in questione è necessario citre la loro capacità, dovuta alla ricchezza in fibre, di favorire la sazietà e l’efficienza dell’intestino, il che ha ovvi aspetti positivi sul peso.

Da evitare nel caso in cui si soffre di allergia alle arachidi, i lupini possono, nel caso in cui si esagera con il loro consumo, provocare un fastidioso effetto lassativo.