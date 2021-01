Michele Riondino: chi è Il giovane Montalbano, stasera a C’è posta per te – età, carriera, fidanzata – Tutto su di lui

Michele Riondino è un attore ed è il protagonista de Il giovane Montalbano. Questa sera, sabato 23 gennaio, a partire dalle 21:15 andrà in onda in prima serata su Canale Cinque la terza puntata di C’è Posta per te e Michele Riondino sarà uno degli ospiti del people show. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Michele Riondino è nato a Taranto il 14 marzo 1979, sotto il segno zodiacale dei Pesci. L’attore ha 41 anni e ben presto, dopo aver concluso gli studi nella sua Puglia. l’attore si trasferisce a Roma per frequentare l’Accademia nazionale di arte drammatica. Inizia così la sua carriera da attore, fa il suo esordio in tv in Distretto di polizia, dove è presenta dal 2003 al 2005. Poi negli anni ha ottenuto sempre più ruoli e dal 2012 è il protagonista de Il giovane Montalbano.

L’attore è molto impegnato anche la sua città, Taranto, è impegnato infatti nel “Il comitato Cittadini e lavoratori liberi e pensanti”. Inoltre dal 2012 è il direttore artistico del concerto del “Primo maggio di Taranto”, insieme a Diodato e Roy Paci.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Michele Riondino è legato a Eva Nestori, una make up artist. La coppia ha due figli: Frida e Irma.