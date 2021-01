Oroscopo di oggi 23 gennaio 2021: previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di oggi 23 gennaio 2021 dedicato a tutti i segni zodiacali. Il weekend è appena partito. Quali ultimi colpi di scena avranno in serbi i pianeti per i segni zodiacali? Il Toro si sentirà ansioso, mentre il Cancro sarà colto da alcuni ricordi tristi. Weekend allegro e spensierato per l’Acquario. Se vuoi saperne di più, leggi le seguenti previsioni tratte dall’oroscopo di oggi rivolte a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di oggi sarà un giorno decisamente vivace. Il passaggio della Luna nel segno dei Gemelli ti regalerà buonumore; la quadratura di Urano con Giove ti offrirà una visione ottimistica del futuro. Hai davanti a te due intere giornate all’insegna della leggerezza: goditele a pieno!

Toro

Nelle prossime ore dovrai gestire al meglio la tua apprensione. Da giorni ti senti preoccupato per alcune questioni di lavoro e di soldi. Il nuovo passaggio della Luna nel segno dei Gemelli amplificherà questa inquietudine. Qualcuno arriverà perfino a mettere in dubbio alcuni aspetti della propria vita. Servirà prudenza!

Gemelli

La Luna raggiungerà il tuo segno e ci resterà per i prossimi tre giorni. Il pianeta ti regalerà forza, brio e leggerezza. Approfitta di questa carica di energia per buttarti a capofitto su un nuovo progetto in vista di febbraio, un mese che sarà particolarmente ricco di promesse.

Cancro

Come indica l’oroscopo di oggi dovrai scrollarti di dosso i ricordi tristi legati al passato e permetterti di vivere un weekend più spensierato, in famiglia o con i tuoi amici. Perché non organizzi qualcosa che possa svagarti per le prossime ore?

Leone

Dovresti staccare la spina dai problemi e le tensioni di ogni giorni e regalarti un fine settimana più scanzonato in compagnia dei tuoi amici, di persone che ti fanno stare bene. La Luna in ottimo aspetto farà il resto!

Vergine

In questa giornata dovrai avere grande prudenza, soprattutto se sarai al lavoro. La Luna in quadratura potrebbe renderti particolarmente distratto o superficiale nello svolgere le tue attività. Sii prudente, se non vorrai commettere degli sbagli di cui poi ti pentiresti!

Bilancia

Secondo l’oroscopo di oggi oscillerai tra due energie diverse. Da una parte ci saranno Mercurio e Giove che ti stimoleranno nuove idee, ti spingeranno a cercare una nuova strada professionale da percorrere. Dall’altra parte la Luna in Gemelli ti susciterà la voglia di divertimento.

Scorpione

Da giorni ti porti addosso una profonda stanchezza. Nelle prossime ore, inoltre, la Luna potrebbe provocarti un certo nervosismo. Dovrai usare molta cautela, specialmente in famiglia, perché nel corso della giornata potrebbero nascere dei momenti di disagio. Mercurio potrebbe rendere il dialogo difficile.

Sagittario

Dovrai contrastare l’energia lunare che potrebbe creare qualche contrattempo o tensione nel lavoro o in famiglia. Per fortuna, Mercurio, Giove e Saturno attenueranno il suo influsso e ti daranno la forza necessaria ad affrontare la giornata.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di oggi il passaggio della Luna nel cielo dei Gemelli potrebbe spingerti a occuparti un po’ di te stesso. Potresti voler iniziare a fare qualcosa di nuovo e appassionante. Ci sarà chi sentirà la voglia di coccolarsi, di cambiare look o un arredo della propria casa.

Acquario

La Luna in Gemelli ti permetterà di trascorrere un fine settimana allegro e divertente. Per questa giornata metti da parte polemiche e discussioni e regalati un po’ di svago. Mercurio e Giove nel tuo segno, invece, ti sproneranno a trovare la tua strada, a porti obiettivi nuovi e appassionanti. Tu dovrai raccogliere il tuo coraggio e seguire l’impulso.

Pesci

Per le prossime 48 ore dovresti fare lo stretto indispensabile e niente di più. Non prendere impegni! La Luna in quadratura potrebbe trasmetterti pigrizia, apatia o perfino un po’ di malinconia. Ti converrà concederti un weekend di ozio in compagnia di chi persone capaci di comprenderti.