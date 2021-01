Soffri spesso di mal di denti? Prova questo rimedio della nonna!

Soffrire spesso di mal di denti: sono tantissime le persone che si riconoscono in queste parole. Purtroppo, infatti, parliamo di una problematica frequente. Premettendo il fatto che il punto di riferimento principale rimane il dentista, è bene specificare che esistono diversi rimedi grazie ai quali, in attesa di venire visitati, si può attenuare il dolore e rendere le ore che passano meno difficili.

Quali sono? Nelle prossime righe di questo articolo, parleremo di uno in particolare, sperando, ovviamente, di darti informazioni utili.

Mal di denti: il rimedio casalingo per attenuare il dolore

Parliamoci chiaro: chi ha provato il vero mal di denti, non augurerebbe la situazione neanche al proprio peggior nemico! Per fortuna, in attesa delle prescrizioni farmacologiche da parte del medico, esistono diversi rimedi naturali ai quali si può fare riferimento. In questo novero è possibile includere il ricorso ai chiodi di garofano – per meglio dire alla loro polvere – e all’olio di cocco.

Cosa bisogna fare di preciso? Prendere entrambi i rimedi e unirli tra loro, mescolando fino a ottenere un composto sufficientemente denso. Non appena il risultato sarà stato ottenuto, si prende la pasta e la si mette sullo spazzolino.

Lavandosi i denti con questo speciale dentifricio, sarà possibile attenuare il dolore. Attenzione: come già detto, si tratta di un rimedio della nonna che non sostituisce in alcun modo eventuali farmaci.

Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare dei rimedi naturali per contrastare il mal di denti. Tra le altre soluzioni casalinghe da considerare, rientrano gli sciacqui di acqua e sale, straordinario disinfettante naturale. Da non dimenticare è anche il perossido di idrogeno, prezioso alleato contro i dolori e le infiammazioni e rimedio fondamentale conitro i batteri.

Concludiamo ricordando che, quando si parla di rimedi naturali contro il mal di denti, un doveroso cenno va dedicato all’aglio, antidolorifico naturale tra i più efficaci in assoluto e vero e proprio killer dei batteri patogeni della placca dentale.