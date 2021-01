Agostina Belli: chi è, età, carriera, marito, figli – Racconta la morte della madre a Live non è la D’Urso – Tutto su di lei

By

Agostina Belli è un’attrice italiana popolare soprattutto negli anni Settanta. La donna questa sera, domenica 24 gennaio, sarà protagonista della prima serata di Canale Cinque come ospite di Live non è la D’Urso, da Barbara D’Urso per raccontare della morte di sua madre.

Agostina Belli, conosciuta all’anagrafe con il nome di Agostina Maria Magnoni, è nata a Milano il 13 aprile 1949. L’attrice è del segno zodiacale dell’Ariete ed ha 71 anni. La donna è nata nel quartiere milanese del Gambellino e prima di lavorare nel cinema ha lavorato come segretaria alla Rinascente. In giovane età si trasferisce a Roma ed ottiene numerosi ruoli in film di successo.Nel 1996 si ritira dalle scene e dopo 10 anni è tornata sulle scene con un film di Fabio Volo.

L’attrice questa sera sarà ospite da Barbara D’Urso per parlare della morte della madre, la quale è una delle sette donne uccise a Milano tra gli anni Sessanta e Sessanta. La madre dell’attrice si chiamava Adele Margherita Dossena, ed aveva una pensione in via Copernico ed il suo delitto è ancora irrisolto.