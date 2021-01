Elvira Carfagna, ospite a Domenica Live: chi è la prima moglie di Walter Zenga? Età, lavoro, figli – Tutto su di lei – FOTO

Elvira Carfagna sarà ospite a Domenica Live nella puntata di oggi pomeriggio, domenica 24 gennaio a partire dalle 17:00 su Canale Cinque. La donna è la prima moglie di Walter Zenga, scopriamo qualcosa in più su di lei.

Elvira Carfagna è nata a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. La donna è negli anni Ottanta diventata Miss Marche, ma la popolarità giunge per lei quando si lega a Walter Zenga. La coppia si sposa nel 1982 e dalla loro unione nasce Jacopo, anche lui calciatore, ma nel ruolo di attaccante invece il papà è portiere.

In queste ultima settimane la donna è spesso protagonista dei salotti televisivi, in quanto vuole difende il suo ex marito. Elvira Carfagna non ha ben preso le dichiarazioni fatte al Grande Fratello Vip da Andrea Zenga, figlio di Walter e della sua seconda moglie.

La Carfagna cerca di difendere l’ex marito dalle accuse, soprattutto quelle riguardanti il fatto che al matrimonio di Jacopo, tra Andrea ed il padre ci sia stato solo un saluto fugace.

La donna ha dichiarato: “Non è vero che non si parlano da anni: al matrimonio di mio figlio Jacopo hanno parlato per almeno 40 minuti.”