Oroscopo di oggi, 24 gennaio 2021: previsioni per tutti i segni

Oroscopo di oggi 24 gennaio 2021. Vuoi scoprire in anticipo le previsioni astrali per domani segno per segno? Sono sempre di più le persone appassionate di astrologia che cercano nelle stelle un segno, un suggerimento prezioso che possa aiutarle ad affrontare la giornata al meglio. Se sei curioso anche tu, leggi di seguito le previsioni astrologiche dell’oroscopo di domani, dedicate ai segni di terra, aria, acqua e fuoco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di oggi la Luna in aspetto favorevole ti regalerà verve e una bella motivazione. Se da giorni stai portando avanti un progetto a cui tieni, potrai raccogliere molto presto i frutti del tuo lavoro.

Toro

Da giorni sei afflitto da alcuni problemi di carattere economico e professionale. Questo varrà ancora di più per chi ha un lavoro part-time o a tempo determinato, perché non sta ottenendo le garanzie di cui avrebbe bisogno ora. Manca serenità. Per fortuna, nelle prossime ore un Ariete potrebbe darti un aiuto prezioso.

Gemelli

La Luna nel segno, Venere presto di nuovo attiva, Mercurio, Giove e Saturno in aspetto favorevole: con un cielo così aspettati grandi cose per febbraio! Ti converrà buttarti a capofitto su qualche nuovo progetto, perché le soddisfazioni non mancheranno.

Cancro

Secondo l’oroscopo di oggi sarai tra due energie opposte. Da una parte non avere più Saturno contrario ti ha ridato la fiducia nel futuro, la voglia di tornare in pista. Dall’altra parte ci sarà qualcuno, vicino a te, determinato a riaprire discorsi passati, qualcosa che non ti farà di certo piacere. Dovresti cercare di liberarti delle zavorre passate e concentrarti sul domani.

Leone

La domenica sarà caratterizza da un’energia leggera, vivace, merito della Luna nel segno dei Gemelli. Approfittane, per staccare il cervello dai problemi e coccolarti un po’ distrarti, divertirti. Dovresti fare più attenzione al tuo rapporto di coppia.

Vergine

Sarà una giornata da dedicare al sano e puro relax, allo svago o a un’attività piacevole. Perché non cominci un progetto che ti appassiona, ma che hai sempre rinviato per mancanza di tempo? Chi avrà a che fare con i Gemelli o i Pesci dovrà usare estrema cautela.

Bilancia

Se da tempo ti manca l’amore, un gesto di affetto di cui avresti bisogno, il passaggio della Luna nel segno dei Gemelli potrebbe sorprenderti. Le cose stanno cambiando rapidamente e molto presto arriverà una buona notizia, la risposta che aspetti da giorni o un’opportunità da cogliere al volo.

Scorpione

Secondo l’oroscopo di oggi potresti trascinarti un’agitazione profonda che ti ha accompagnato per tutta la settimana. Le difficoltà sul lavoro e con i soldi ti sta levando tranquillità. Sforzati di non riversare la tua agitazione in amore e in famiglia.

Sagittario

Oggi la Luna in aspetto opposto ti causare un piccolo grattacapo, un rallentamento o un ritardo irritante. Forse ti ritroverai ad affrontare un diverbio o un malinteso con qualcuno. Sii prudente! Meno male che potrai contare sulla forza di Mercurio, Giove e Saturno!

Capricorno

Ti alzerai dal letto agitato, un po’ nervoso, anche se stai vivendo un periodo tutto sommato positivo. Il fatto è che sebbene tu sia grintoso e motivato come non mai, qualcuno, forse un collaboratore, ti sta creando degli ostacoli, sta rallentando il tuo percorso. Sarebbe meglio chiarire.

Acquario

Secondo l’oroscopo di oggi potrai contare su una bellissima Luna, su Sole, Giove, Saturno e Mercurio nel tuo segno. È arrivato il momento di creare le nuove basi per il tuo futuro, per mettersi in gioco. Con un cielo del genere restare quello di prima sarà quasi impossibile!

Pesci

Nelle prossime ore sarai molto pensieroso, già di corda, forse addirittura triste. Avrai n bisogno profondo di rimanere da solo, in silenzio e provare a riflettere sugli ultimi accadimenti, sulle delusioni vissute di recente.