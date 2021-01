Oroscopo Branko domani – martedì 26 gennaio 2021 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Branko per domani martedì 26 gennaio 2021. La settimana è appena cominciata, ma già le stelle hanno messo a dura prova alcuni segni zodiacali. Cosa avranno in serbo i pianeti per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi le seguenti previsioni tratte dall’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani martedì 26 gennaio 2021: Leone

Domani sarà l’ennesima giornata faticosa. Nelle prossime ore dovrai gestire un’ansia crescente che potrebbe sfociare perfino in un disturbo del sonno. Cerca di non strafare e rimanda le questioni più gravose a un giorno successivo.

Previsioni Branko domani martedì 26 gennaio 2021: Vergine

Domani potrebbe rivelarsi una giornata molto fruttuosa sul fronte lavorativo. Se da giorni stai affrontando dei concorrenti piuttosto ostinati, d’ora in avanti avrai la possibilità di batterli, facendo leva su una buona strategia.

Oroscopo domani martedì 26 gennaio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko domani le stelle ti incoraggeranno a puntare in alto. Da qui fino a febbraio inoltrato sarai sostenuto da un cielo importante: tutto ciò che desidererai, potrà realizzarsi. Non approfittarne, sarebbe un vero spreco!

Previsioni domani martedì 26 gennaio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Branko domani potrai contare sulla complicità di una bellissima Luna, su Venere in aspetto interessante per migliorare la tua vita sentimentale. Qualcuno si ritroverà perfino con un doppio amore...