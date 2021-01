Oroscopo di oggi, 25 gennaio 2021: previsioni per tutti i segni

Oroscopo di oggi 25 gennaio 2021. Vuoi scoprire in anticipo le previsioni astrali per domani segno per segno? Sono sempre di più le persone appassionate di astrologia che cercano nelle stelle un segno, un suggerimento prezioso che possa aiutarle ad affrontare la giornata al meglio. Se sei curioso anche tu, leggi di seguito le previsioni astrologiche dell’oroscopo di domani, dedicate ai segni di terra, aria, acqua e fuoco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di oggi sarà un’altra giornata dinamica e produttiva grazie alla Luna in Gemelli. Oltretutto anche Mercurio sarà in aspetto favorevole: dovresti buttarti sul lavoro, avviare qualcosa di bello. In amore invece Venere ancora in Capricorno potrebbe rendere la relazione piuttosto fredda, distaccata. Sii prudente!

Toro

Ti porterai dietro un malcontento che ti perseguita da giorni. Il fatto è che avere Mercurio, Giove e Saturno in quadratura non ti sta rendendo la vita facile sul lavoro, non ti offre le sicurezze di cui avresti bisogno in questo momento. Ti converrà procedere a piccoli passi e non avere grosse pretese.

Gemelli

La Luna sarà ancora nel tuo segno fino alla sera. Insieme a un bellissimo Mercurio, il pianeta ti regalerà creatività, buone idee e la voglia di metterle in pratica. Da qui fino a febbraio i risultati arriveranno. Servirà solo un po’ di attenzione in più alla tua forma fisica, per via di Marte in Toro.

Cancro

Come indica l’oroscopo di oggi in serata il morale tornerà alto. Potresti approfittarne per organizzare qualcosa di piacevole con il partner o i tuoi affetti più vicini. Sul lavoro servirà molta pazienza per ottenere la grande rimonta che desideri da tempo, ma almeno non avrai più le complicazioni di Saturno contrario.

Leone

Si preannuncia un’altra settimana piuttosto critica sul lavoro. Fare i conti con Mercurio, Giove e Saturno in opposizione non è affatto facile, per questa ragione dovresti provare a semplificare la tua vita professionale e non infilarti in nuove sfide. Oltretutto Marte in quadratura sarà avaro di energia.

Vergine

Non sarà una giornata negativa. La forma fisica sarà ottima grazie a un bellissimo Marte e anche l’amore potrebbe regalarti nuove emozioni se sarai pronto a mollare le tue reticenze. Sul lavoro il trucco sarà fare le stesse cose che hai fatto l’anno scorso e non rischiare nuove strade.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di oggi il lavoro andrà a gonfie vele. È tempo di buttarsi su qualche nuovo progetto, di creare le basi per un futuro diverso. D’ora in poi sarà tutto possibile grazie a Mercurio, Giove e Saturno a favore. In amore potrebbero esserci più difficoltà, ma presto potrai contare sul supporto di una Venere attiva.

Scorpione

Potresti portarti dietro ancora del nervosismo, una profonda inquietudine che ti affligge da giorni. Avere Mercurio e Marte in aspetto dissonante vorrà dire ancora tensioni, difficoltà sul lavoro e possibili diverbi con qualcuno. Dovrai usare molta cautela e non strafare. Per fortuna in serata la Luna passerà nel segno del Cancro e il tuo umore migliorerà.

Sagittario

Si preannuncia una giornata molto proficua dal punto di vista lavorativo, anche se dovrai tenere testa ancora a una Luna in opposizione. Al mattino potresti incappare in un piccolo contrattempo, un ritardo o un disagio. Niente che potrà frenare la tua corsa al successo, sostenuta da Mercurio, Giove e Saturno.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di oggi potresti ritrovarti con nuovi pensieri e con la voglia di restartene per i fatti tuoi. Non ti mancherà, però, la forza, la grinta e la lucidità mentale. Per questo motivo, se ci sarà da chiarire con un collaboratore, dovresti fare il primo passo nelle prossime ore.

Acquario

Sarà un’altra giornata energica e vivace. La Luna in Gemelli ti regalerà estro, creatività e brio. Mercurio, Giove, Saturno e Sole nel tuo segno renderanno i tuoi desideri realizzabili. D’ora in avanti dovrai solo creare un buon piano di azioni e cominciare a muoverti, passo dopo passo.

Pesci

Avere Mercurio, Giove e Saturno alle tue spalle non ti permetterà di ottenere grandi cose sul fronte lavorativo. per quello dovrai aspettare la primavera inoltrata. Qualcosa però potrebbe cominciare a muoversi nei prossimi giorni. In amore, invece, Venere in Capricorno risveglierà la passione in molti di voi.