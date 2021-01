Oroscopo Paolo Fox domani – martedì 26 gennaio 2021 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 26 gennaio 2021. Cosa avrà in serbo il firmamento per i segni zodiacali? Sono sempre di più le persone che si affidano all’astrologia per affrontare al meglio le sfide della vita. Se vuoi scoprire cosa riserveranno le stelle a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, leggi le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 26 gennaio 2021.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 26 gennaio 2021: Leone

Domani e per tutta la settimana metterai a fuoco alcuni rapporti di lavoro. Dovrai prepararti al fatto che da adesso fino a fine febbraio qualche cambiamento avverrà: un nuovo incarico, un socio, qualche collaboratore. Non demoralizzarti! Il nuovo anno non sarà sempre così impegnativo, ma per il momento le stelle ti chiedono di fare ordine nelle relazioni, che siano professionali o amorose.

Previsioni Paolo Fox domani martedì 26 gennaio 2021: Vergine

Domani potresti sentirti non al top. Il periodo che stai vivendo è di grande forza, ma questo inizio settimana potrebbe vederti piuttosto sottotono. Forse avrai a che fare con persone gelose, negative, qualcuno che provocherà un clima conflittuale intorno a te. In genere tu sei molto equilibrato e poco influenzabile, ma nelle prossime ore rischierai di farti un po’ condizionare. Sii prudente!

Oroscopo domani martedì 26 gennaio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna in aspetto contrario potrebbe amplificare qualche disagio con una persona, con l’ambiente circostante. Eppure, stai andando incontro a un periodo importante, sotto ogni punto di vista, anche quello fisico. Tutto ciò che dovrai fare e cominciare a lavorare su qualcosa di nuovo, qualcosa di concreto e realizzabile. Febbraio potrebbe regalarti grandi soddisfazioni.

Previsioni domani martedì 26 gennaio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e mercoledì avrai il sostegno di una bellissima Luna, anche se non potrà fare granché a livello lavorativo. Da settimane stai affrontando difficoltà quotidiane, ritardi, intralci che ti ostacolano. In amore dovresti puntare sul fine settimana per recuperare un rapporto, riavvicinarti a una persona. Se la tua storia è in crisi, dovresti sfruttare la fine del mese, anche perché febbraio non sarà di aiuto!