Quando esce Gomorra 5? Ecco la DATA UFFICIALE

L’ultima stagione di Gomorra sarà la anche quella conclusiva della popolare serie, tratta dal best seller omonimo scritto da Roberto Saviano che ha ideato sia il film del 2008 e la serie che ha avuto inizio nel 2014 e che in poco tempo ha trovato ampi consensi sia da parte della critica che del pubblico, contribuendo a rendere iconici i personaggi interpretati da Salvatore Esposito (Gennaro Savastano) e Marco d’Amore (Ciro “l’immortale” Di Marzio).

Altrettanto positivi i pareri d’oltreoceano dove la serie è conosciuta con il nome di Gomorrah.

Stagione conclusiva

La quinta stagione sarà quella conclusiva, come annunciato dalla produzione e dalla stessa Sky Italia, e conterà su 10 episodi che saranno diretti i primi cinque da Marco d’Amore, gli ultimi 5 da Claudio Cupellini. Lo sviluppo della sceneggiatura della stagione conclusiva è iniziata già poche settimane dopo la messa in onda della quarta, ma le riprese hanno subito un naturale silittamento a causa del covid: inizialmente previste nella prima metà del 2020, sono iniziate solo nel mese di settembre dello stesso anno e salvo imprevisti avranno conclusione nella primavera 2021. Ufficialmente non sono arrivati annunci ufficiali su una messa in onda ma è probabile che la data di lancio della quinta stagione non arriverà prima degli ultimi mesi del 2021.

Trama (spoiler alert)

Logicamente la trama della quinta stagione segue direttamente le vicende della quarta, con Genny costretto alla latitanza dopo aver ucciso Patrizia ed il marito, nell’arco di tempo probabilmente parallelo agli eventi narrati dal film incentrato sulla vita di Ciro Di Marzio (L’Immortale, con lo stesso Marco D’Amore in regia), che è riuscito a sopravvivere dopo l’apparente decesso al termine della terza stagione della serie.