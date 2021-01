Chi è Paolo Noise di Radio 105? Età, carriera, moglie, vita privata – Tutto su di lui – FOTO

Chi è Paolo Noise di Radio 105? Paolo Noise è un conduttore radiofonico molto noto e conosciuto ed è uno dei conduttori di LO ZOO DI 105, programma di successo di Radio 105. Scopriamo qualcosa in più su una delle voci più note delle radio italiane.

Paolo Noise, pseudonimo di Paolo Federico Nocito, è nato a Milano l’ 8 settembre 1974. Ha 46 anni ed è del segno zodiacale della Vergine, è un conduttore radiofonico e produttore discografico. La sua carriera inizia ben presto come conduttore televisivo prima e DJ dopo. Paolo ha una comicità molto particolare ed anche pungente, è infatti uno dei conduttori de Lo zoo di 105. Inoltre per un periodo ha realizzato alcuni servizi per Striscia la notizia. Ha spesso lavorato in collaborazione con Fabio Alisei e Marco Mazzoli, con i quali continua a lavorare anche a 105. Dopo una breve parentesi a Radio Deejay torna a Radio 105. Partecipa anche ad alcune produzioni Sky e fa anche una carriera imprenditoriale.

Della sua vita privata sappiamo che è sposato con Stefania Caroli, la coppia è convolata a nozze nel 2018.

