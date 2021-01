Dieci cose che non sapevi sulla mozzarella: ecco quali sono!

La mozzarella in Italia e nel mondo è un prodotto molto amato e associato sempre all’idea della pizza perchè della pizza è l’ingrediente protagonista. La mozzarella è molto famosa anche all’estero e la sua origine tutta italiana è ben visibile dal nome che è rimasto invariato nel senso che non è stato tradotto nelle altre lingue ma è rimasto in italiano, così come il termine “pizza” del resto.

In Italia la mozzarella, seppur apprezzatissima, è spesso al centro di discussioni che mettono in contrapposizione quella vaccina a quella di bufala ritenendo quest’ultima di gran lunga superiore.

In questo articolo non ci addentreremo all’interno della questione sulla mozzarella vaccina e quella di bufala, ma cercheremo di scoprire 10 curiosità riguardo la mozzarella in generale.

Scopriamole insieme!