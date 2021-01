Quali sono i migliori cibi per la salute delle nostre articolazioni?

Svolgere tutti i giorni della buona attività sportiva consente non solo di rimanere in forma, ma anche di avere un buon tono muscolare e di prevenire nel lungo periodo i fenomeni di fragilità ossea. Ma oltre all’attività sportiva anche un idoneo regime alimentare è molto importante per mantenere, sempre nel lungo periodo, la salute dei tessuti cartilaginei. Di conseguenza servono alimenti ricchi non solo di preziose vitamine, ma anche e soprattutto di sali minerali come il calcio e anche di acidi grassi omega 3. Ma quali sono i migliori cibi alleati per la salute di articolazioni e cartilagini? All’interno di questo articolo risponderemo a questa e ad altre domande.

Quali sono i migliori alimenti alleati per la salute di articolazioni e cartilagini?

In particolare, uno dei migliori alimenti contro le patologie articolari è l’olio di fegato di merluzzo. Questo perché è ricco di acidi grassi omega 3 in grado di contrastare, grado agli effetti naturali, l’usura delle cartilagini. Considerata l’elevata concentrazione di calcio, anche i latticini sono degli ottimi alleati naturali per la salute delle ossa e del sistema articolare, tuttavia molto di essi sono anche abbastanza grassi e il loro consumo non deve essere esagerato. Per ciò che invece riguarda gli alimento con un elevato apporto di nutrienti e con poche calorie risaltano sicuramente lo yogurt bianco, i fiocchi di latte e la ricotta rispetto a latticini con un contenuto di grassi che è decisamente più elevato. Oltre al pesce e ai latticini, anche la frutta è un’ottima alleata della salute di cartilagini e di articolazioni. A partire da quella che garantisce con l’assunzione un elevato apporto vitaminico. Le più indicate a tal scopo sono le mele e anche le arance che sono ricche di vitamina C. Questo perché la vitamina C contrasta lo stress ossidativo dell’apparato scheletrico, e previene naturalmente l’osteoporosi e la fragilità ossea.