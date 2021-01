Martina Albertoni: chi è la protagonista de La Caserma? età, studi, fidanzato, Instagram – Tutto su di lei

Martina Albertoni è una delle giovani protagonistede La Caserma, nuovo reality della Rai che andrà in onda da questa sera, mercoledì 27 gennaio, in prima serata su Rai Due a partire dalle 21:20. Questo programma si pone l’obiettivo di far vivere dei ragazzi secondo le regole militari. I concorrenti saranno sottoposti ad attività di addestramento militare, sia dentro che fuori la caserma. Inoltre faranno tutte le cose si fanno nelle caserme. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Martina Albertoni ha 19 anni, è nata nel 2001 ed è del segno zodiacale dei gemelli e viene da un paesino in provincia di Arezzo, Castelfranco Piandiscò. La ragazza si è definita una vera e propria campagnola, la sua famiglia ha un agriturismo stesso nelle sue zone. La ragazza collabora nell’attività di famiglia ed infatti parla molte lingue per gli ospiti stranieri.

Partecipa al reality per imparare qualcosa e modificare degli aspetti del suo carattere, è disordinata, ritardataria ed anche molto orgogliosa. Si definisce una ragazza con un carattere particolare in quanto non si fa mettere i piedi in testa da nessuno.

Al momento ha 2 mila e 500 followers su Instagram , ma il loro numero è destinato ad aumentare già da questa sera. Guardiamo alcuni suoi scatti.