Oroscopo Branko domani – giovedì 28 gennaio 2021 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Branko per domani giovedì 28 gennaio 2021. Ci lasciamo alle spalle la prima metà della settimana e ci accingiamo a vivere un nuovo giovedì. Cosa avranno in serbo i pianeti per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi le seguenti previsioni tratte dall’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani giovedì 28 gennaio 2021: Leone

Domani una Luna piena illuminerà il tuo cielo. Dovrai fare particolare attenzione e non farti cogliere da uno scatto d’orgoglio. Evita le decisioni azzardate e mantieni la guardia alta, perché le difficoltà non sono tutte alle tue spalle.

Previsioni Branko domani giovedì 28 gennaio 2021: Vergine

Domani la Luna nel segno del Leone potrebbe renderti più ansioso del dovuto. Scrollati di dosso preoccupazioni e timori, perché non ce n’è davvero motivo! Stai vivendo un periodo di grande forza.

Oroscopo domani giovedì 28 gennaio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko domani ci sarà un cambio di Luna particolarmente intrigante. Più di una Bilancia potrebbe inciampare in un colpo di fulmine, uno di quegli incontri capace di lasciare senza parole.

Previsioni domani giovedì 28 gennaio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Branko domani dovrai tenere testa a una Luna piuttosto negativa. Nel corso della giornata potresti accusare un leggero disturbo fisico. Se così fosse, metterai a tacere la tua apprensione facendo un piccolo controllo medico.