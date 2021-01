Serie tv più viste in Italia: ecco la classifica

Sempre più categorie di persone seguono in maniera più o meno frequente qualche prodotto classificabile come serie tv, termine che è diventato sempre più popolare con la diffusione su vasta scala di servizi di streaming come Netflix, Amazon Prime Video e simili: anche il 2020 ha visto la nascita di prodotti molto interessanti e particolarmente seguiti sulle svariate piattaforme. Ecco una classifica “italiana” delle serie più viste nel corso del 2020:

5) Better Call Saul

Lo spin-off ufficiale della pluripremiata serie Breaking Bad riesce nel compito di riuscire ad eguagliare la serie madre, raccontando le peripezie dell’avvocato Jimmy McGill nella “trasformazione” in Saul Goodman. La profondità dei personaggi, unito ad una storia dalla scrittura eccellente l’ha resa una serie di successo anche nel nostro paese. La stagione conclusiva è prevista per l’inizio del 2022.

4) La casa di Carta

L’ultima stagione del successo internazionale spagnolo non ha esaltato in massa come le prime due, ma Casa de Papel nella sua interezza (in attesa dell’ultima stagione in divenire) è sicuramente tra i prodotti del genere più visti in assoluto, grazie a personaggi carismatici e situazioni “criminali” che hanno affascinato il pubblico dal principio.

3) The Crown

Una produzione imponente, quella di The Crown, che narra le vicissitudini della corona inglese sotto l’attuale regina Elisabetta II, prendendo in esame con molta cura ogni antefatto della monarchia probabilmente più popolare in assoluto del mondo occidentale.

Lodate regia ed interpretazione degli attori, tutti azzeccati, così come l’ottima fotografia.

2) La regina degli scacchi

Così popolare da far aumentare in maniera esponenziale la vendita di scacchiere nelle settimane di uscita della miniserie con Anya Taylor-Joy nelle vesti di Beth Harmond, giovanissima e talentuosissima campionessa di scacchi, seppur con diversi vizi che condizionano la sua vita. Composta da 7 episodi, la miniserie è ancora oggi una delle più viste.

1) L’amica Geniale

Il prodotto “made in Italy” più popolare dell’anno tratta dai romanzi di successo di Elena Ferrante, ogni puntata dell’Amica Geniale è stata vista in media da oltre 7 milioni di spettatori, rappresentando un punto fermo in assoluto, e permettendo uno sbarco anche negli Stati Uniti.