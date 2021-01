Can Yaman: importante novità per lui – Cosa c’entra Eros Ramazzotti? Scopri la notizia qui

Can Yaman è uno degli attori turchi più popolari. L’attore piace tantissimo e grazie alla serie tv Daydreamer – Le ali del sogno, in cui interpreta il ruolo di Can Divit il suo successo è letteralmente esploso.

Can Yaman è sicuramente l’attore turco più popolare in Italia, è esplosa la Can mania. Tutti sono pazzi di lui. Quel che avvantaggia, e non di poco, l’attore è il fatto che in Turchia ha frequentato la scuola italiana e quindi parla italiano fluentemente. L’attore turco è stato così coinvolto in numerosi progetti di lavoro anche in Italia: parteciperà alle riprese della nuova serie remake di Sandokan; è protagonista, accanto a Claudia Gerini, dei nuovi spot pubblicitari della De Cecco. Inoltre l’ultima novità che vede coinvolto Can Yaman è che sarà uno dei protagonisti della nuova fiction de Le Fate Ignoranti, sotto la direzione di Ferzan Ozpetek. Ad aprile inizieranno le riprese della fiction, per celebrare il ventennale del film, e Can sarà un cantante.

Cosa c’entra Eros Ramazzotti? Ebbene il cantante italiano sarà il coach di canto di Can!