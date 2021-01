Classifica dei segni zodiacali di oggi 28 gennaio 2021. I giorni scivolano via veloci ed eccoci arrivati già a giovedì. Quali segni saranno favoriti dalle stelle e quali, al contrario, saranno bersagliati? Per scoprirlo, leggi la seguente classifica dei segni zodiacali di oggi 28 gennaio 2021.

Ariete

Secondo la classifica dei segni zodiacali schizzerai in vetta alla classifica. Una Luna in aspetto favorevole ti renderà energico e ottimista come non accadeva da un po’. Per questa giornata sbarazzati di tutti quei fardelli che ti porti dietro dal 2020 e dedicati ai rapporti interpersonali. 5 stelle.

Toro

La Luna sarà in quadratura: brutta notizia! Nelle prossime ore dovrai usare estrema cautela nel rapportarti con gli altri e contenere al meglio il tuo nervosismo. Sarà facile provare molta stanchezza o vivere qualche momento di disagio. Sii prudente! 2 stelle.

Gemelli

Una Luna favorevole sarà capace di restituirti il sorriso sul volto dopo alcune giornate no. Dovresti sfruttare la giornata per portare avanti i progetti più ambiziosi. Febbraio si avvicina e se saprai metterti in gioco come si deve, potresti ottenere risultati sorprendenti. 4 stelle.

Cancro

Oggi dovrai evitare di mettere mano al portafogli. Questa giornata potrà regalarti maggiore tranquillità, ma non l’amore, la passione. Per sentimenti così importanti dovrai aspettare febbraio e marzo. Nel frattempo potresti imbatterti in un evento molto piacevole. 3 stelle.

Leone

Come indica la classifica dei segni zodiacali non salirai sul podio anche se la Luna transiterà nel tuo segno. Il pianeta ti offrirà una bella carica di energia, ma non basterà per contrastare le tensioni sul lavoro che Mercurio provocherà o l0agiatzione marziana. 3 stelle.

Vergine

La Luna sarà nel segno del Leone, perciò alle tue spalle. Come effetto potresti ricevere un piccolo aiuto inaspettato, ma gradito, magari sul posto di lavoro. Venere stimolerà la voglia di esprimere ciò che hai dentro, mentre Marte ti renderà letteralmente focoso. 4 stelle.

Bilancia

La Luna sarà in ottimo aspetto: il pianeta ti darà carica ed entusiasmo. Sarai pronto e deciso a buttarti su qualcosa di nuovo, qualcosa di importante. Giove nel segno dell’Acquario ti farà percepire la rinascita sempre più vicina. 4 stelle.

Scorpione

In questa giornata la Luna, Mercurio e Marte in aspetto contrario ti daranno del filo da torcere. Ti converrà usare la massima cautela nelle relazioni, perché sarà facile farsi prendere dalla tensione, da troppa agitazione. Potresti saltare per una sciocchezza. Sii prudente! 2 stelle.

Sagittario

Secondo la classifica dei segni zodiacali sarai meritatamente tra i favoriti delle stelle. Con un cielo del genere non potrebbe essere altrimenti. Nelle prossime ore non avrai neppure un ostacolo astrale! Qualcuno riuscirà perfino a realizzare un piccolo sogno, qualcun altro dovrà aspettare ancora poco! 5 stelle.

Capricorno

Sarai molto preso da la voro, tra soluzioni di problemi, mediazioni, accordi e possibili investimenti. I pianeti saranno dalla tua parte. Occhio, però, a non trascurare l’amore! Venere ancora nel segno ti ricorderà l’importanza dei sentimenti e degli affetti. 4 stelle.

Acquario

La Luna opposta potrebbe agitarti parecchio: cerca di non sfogare la tensione nervosa nello shopping compulsivo! Tieni a mente che i soldi serviranno per dare vita ai tuoi progetti nelle prossime settimane. Chi è coinvolto in una faccenda legale, dovrà usare la massima cautela. 3 stelle.

Pesci

Sarà una giornata che ti indurrà alla riflessione sull’amore. Forse perché ti sei lasciato da poco e non hai ancora accusato il colpo. O forse perché stai portando avanti una storia che ti convince poco. Servirà fare chiarezza e in questo senso verranno in tuo aiuto le stelle del prossimo weekend. 3 stelle.