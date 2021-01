Oroscopo Branko domani – venerdì 29 gennaio 2021 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo di Branko per domani venerdì 29 gennaio 2021. La settimana lavorativa è scivolata via e un nuovo weekend è dietro l’angolo. Cosa avranno in serbo i pianeti per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi le seguenti previsioni tratte dall’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani venerdì 29 gennaio 2021: Ariete

Domani sarà una giornata particolarmente intrigante in amore, complica anche una bellissima Luna nel segno del Leone. Nelle prossime ore ritroverai un’intesa invidiabile, il partner sarà amico e amante, come nei periodi migliori.

Previsioni Branko domani venerdì 29 gennaio 2021: Toro

Domani ti aspetta un’altra giornata molto agitata. Ti converrà usare la massima cautela, soprattutto in famiglia. È probabile che dovrai discutere con figli polemici: se così fosse, mantieni la calma!

Oroscopo domani venerdì 29 gennaio 2021: Gemelli

Secondo l’oroscopo di Branko domani potrebbe spuntare l’opportunità di un breve viaggio. Coglila al volo, perché potrebbe regalarti dei vantaggi importanti, un’occasione d’oro per il tuo futuro.

Previsioni domani venerdì 29 gennaio 2021: Cancro

Secondo l’oroscopo di Branko domani si preannuncia una giornata particolarmente fruttuosa. Preparati, perché potrebbe accadere qualcosa di tanto bello quanto inaspettato. Nelle prossime ore potrebbe arrivare una somma di denaro extra.