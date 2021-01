Oroscopo di domani, 29 gennaio 2021: previsioni per tutti i segni

Oroscopo di domani 29 gennaio 2021. Vuoi conoscere le previsioni astrologiche per domani riguardo i segni di terra, aria, acqua e fuoco? Sempre più persone ormai si rivolgono all’astrologia per avere un consiglio, una dritta preziosa che li aiuti ad affrontare la giornata. Scoprire cosa riservano le stelle per domani potrebbe darti una marcia in più! Se sei curioso, ecco di seguito le previsioni astrali, segno per segno, dell’oroscopo di domani.

Ariete

Secondo l’oroscopo di domani sarà una giornata interessante, piccolo assaggio di un weekend che potrà regalarti belle emozioni. Nelle prossime settimane potrebbe capitarti qualcosa di tanto bello quanto inaspettato.

Toro

Il tuo umore non sarà dei migliori, colpi di una Luna in quadratura. Dovrai tenere a bada l’irruenza marziana, altrimenti finirai con il litigare con qualcuno. Evita gli azzardi, soprattutto sul lavoro!

Gemelli

Si preannuncia un fine settimana pimpante. Domani la Luna sarà in buona posizione e ti regalerà energia e voglia di metterti in gioco. Sfrutta al meglio le prossime giornate per dedicarti a un progetto che sia ambizioso e concreto.

Cancro

Come indica l’oroscopo di domani darà il via a un weekend davvero intrigante sul fronte amoroso. Ti sveglierai con la voglia di amare, di riaprire un discorso interrotto settimane indietro. Saranno stelle valide per uscire allo scoperto.

Leone

Nonostante il transito lunare nel tuo cielo, potresti sentirti ancora molto nervoso, se non addirittura arrabbiato. Da giorni stai affrontando molte tensioni, degli attacchi sul lavoro, rimproveri e critiche e questa giornata non sarà diversa. Servirà prudenza.

Vergine

Sarà una giornata di grande forza. Comincerai la giornata con il desiderio di rimetterti in moto, di sistemare alcuni aspetti della tua vita e chiarire i malintesi nati in passato e mai affrontati. L’amore potrà tornare in primo piano.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di domani inizierà una stagione decisamente più fortunata. Sul fronte lavorativo potrai mettere in ordine alcune situazioni, ritroverai maggiore chiarezza e ti sbarazzerai finalmente dei dubbi e timori che ti hanno tormentato a lungo.

Scorpione

Si preannuncia una giornata piuttosto agitata. Nelle prossime ore avrai un nervosismo così profondo che faticherai a tenerlo sotto controllo. Basterà una minuzia per perdere le staffe. Per fortuna da sabato le cose andranno meglio.

Sagittario

Recupererai la voglia di metterti in gioco, l’entusiasmo, alcune emozioni che non provavi da tempo. E le stelle saranno sulla tua lunghezza d’oda. Ti aspettano giornate ricche di nuove opportunità, sia nel lavoro sia in amore.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di domani non sarà affatto una giornata negativa, anche se il meglio arriverà durante il weekend. In serata ritroverai la forza che ti è mancata negli ultimi giorni. In amore dovrai usare cautela, soprattutto se hai perso fiducia nel partner.

Acquario

Da giorni dei contenere una certa agitazione, che non è nervosismo, ma smania di fare, di prenderti la tua rivincita personale. In amore potrai goderti un weekend ricco di emozioni piacevoli. Sii più oculato nelle spese!

Pesci

Finalmente potrai buttarti alle spalle le tensioni passate e concederti un fine settimana piacevole. Le stelle favoriranno le relazioni, gli accordi, le trattative e le emozioni piacevoli. Anche sul lavoro potrebbero esserci novità.