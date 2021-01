Oroscopo di oggi, 28 gennaio 2021: previsioni per tutti i segni

Oroscopo di oggi 28 gennaio 2021. Vuoi scoprire in anticipo le previsioni astrali per domani segno per segno? Sono sempre di più le persone appassionate di astrologia che cercano nelle stelle un segno, un suggerimento prezioso che possa aiutarle ad affrontare la giornata al meglio. Se sei curioso anche tu, leggi di seguito le previsioni astrologiche dell’oroscopo di domani, dedicate ai segni di terra, aria, acqua e fuoco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di oggi la Luna nel segno del Leone ti regalerà una bella dose di forza e di ottimismo. Avrai di nuovo voglia di socializzare, di allacciare nuove amicizie, anche online. L’importante sarà liberarsi delle negatività che ti trascini dall’anno scorso.

Toro

Dovrai fronteggiare una Luna in quadratura che ti farà sentire tutto il peso della stanchezza accumulata. Rischierai di trasformarla in agitazione, in tensione nervosa che potrebbe provocare del disagio con gli altri. Sarà meglio avere grande prudenza.

Gemelli

Si prospetta una giornata molto stimolante, merito della Luna nel segno del Leone. Nelle prossime ore potrai riportare la serenità nella tua vita. Saranno le basi per ripartire, per metterti in gioco in vista di un febbraio significativo.

Cancro

Come indica l’oroscopo di oggi dovresti fare più attenzione alle spese di troppo! Soldi a parte la giornata potrà farti ritrovare la serenità e perché no, anche vivere un evento bello. Chi sarà alla ricerca dell’amore, dovrà attendere i prossimi mesi, ma arriverà!

Leone

Nonostante il passaggio lunare nel tuo cielo, dovrai tenere testa a molte, troppo opposizioni planetario, prime fra tutte Mercurio e Marte. Se il primo ti potrebbe creare nuove difficoltà sul lavoro, il pianeta rosso ti renderà particolarmente nervoso e distratto.

Vergine

Sarà una giornata molto piacevole. Sul fronte lavorativo potresti ricevere un piccolo aiuto inatteso, forse da parte di un collega. In amore crescerà in te il desiderio di confidarti con il partner, ma anche una passione che sembrava sopita.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di oggi potrai contare sull’energia che ti regalerà la Luna in Leone. Sfruttala al meglio, dedicando a qualcosa di nuovo, un progetto ambizioso in vista di febbraio. Giove a favore ti farà assaporare il vento del cambiamento.

Scorpione

Si preannuncia una giornata piuttosto complicata. Nelle prossime ore avrai la Luna, Marte e Mercurio dissonanti: da loro non arriverà niente di buono! Sforzati di contenere il nervosismo che sentirai, anche se lo stress accumulato è davvero tanto, altrimenti finirai con il discutere animatamente.

Sagittario

Sarà una giornata sorprendente! Con tanti pianeti importanti a favore sarà quasi impossibile che non accada qualcosa di bello. In effetti la grande svolta è sempre più vicina, forse qualcuno ha già cominciato a realizzare qualche piccolo desiderio. Febbraio sarà un mese che ti offrirà molto, sia nel lavoro che in amore.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di oggi sarai assorbito dalle questioni di lavoro. Chi sarà alla ricerca di soluzioni valide, chi sarà impegnato a mediare e chi starà valutando un investimento per il futuro. Cerca solo di non mettere da parte l’amore, perché con Venere ancora nel tuo cielo sarebbe un vero peccato!

Acquario

La Luna in aspetto opposto ti renderà più agitato del dovuto. Non sfogare questa agitazione facendo spese inutili! Ricordati che stai per affrontare un cambiamento radicale che richiederà energia e molte risorse. Non le sprecare invano!

Pesci

Sarai molto pensieroso. Nel corso della giornata sentirai il bisogno di riflettere sull’amore, sulla tua condizione attuale. Qualche Pesci si è diviso da poco e fatica ancora accettare la cosa. Qualcun altro sta realizzando di non avere al proprio fianco la persona giusta. Rimanda ogni decisione al prossimo fine settimana, perché avrai le idee più chiare.