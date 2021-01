Oroscopo di domani 1 febbraio 2021. Vuoi conoscere le previsioni astrologiche per domani riguardo i segni di terra, aria, acqua e fuoco? Sempre più persone ormai si rivolgono all’astrologia per avere un consiglio, una dritta preziosa che li aiuti ad affrontare la giornata. Scoprire cosa riservano le stelle per domani potrebbe darti una marcia in più! Se sei curioso, ecco di seguito le previsioni astrali, segno per segno, dell’oroscopo di domani.

Ariete

Secondo l’oroscopo di domani la Luna in opposizione forse non renderà la giornata memorabile, ma non sarà nemmeno così negativa. Ti sveglierai con grande voglia di fare, molte idee e la volontà di metterle in pratica, ma il pianeta potrebbe frenarti con qualche intoppo. Sii paziente.

Toro

D’ora in avanti servirà molta prudenza nei rapporti con gli altri. Sarà facile che un momento di nervosismo si trasformi in rabbia, in irruenza. Del resto, le difficoltà sono tante, primo fra tutti il lavoro che non ti garantisce ancora la stabilità di cui avresti bisogno. Dovrai trovare una soluzione al più presto.

Gemelli

Domani darà il via a due settimane davvero molto incoraggianti. Due settimane in cui potrai ottenere soddisfazioni impensabili in ogni campo. Chi nel 2020 ha vissuto dei momenti difficili in amore, potrà recuperare alla grande.

Cancro

La Luna in quadratura potrebbe suscitarti notevoli alti e bassi. Anche se Saturno non rema pi contro, non è facile ricostruire un tuo equilibrio interiore. La schiera di astri nel cielo dell’Acquario ti imporrà maggiore attenzione con i soldi. Per le prossime giornate dovrai risparmiare di più!

Leone

Come anticipa l’oroscopo di domani potresti provare ancora la sensazione di essere in un campo di battaglia. Del resto tu ami metterti alla prova attraverso continue sfide, sia in amore sia nel lavoro. Dovresti, però, cominciare a semplificare la tua vita.

Vergine

Dovresti sfruttare l’energia marziana per recuperare dal punto di vista fisico e psicologico. Anche se nel 2020 te la sei cavata meglio di molti segni, c’è da dire che sei stato messo a dura prova dalle circostanze esterne. È normale adesso essere assaliti, di tanto in tanto, da fiacchezza. Tieni duro!

Bilancia

Sta per cominciare un mese che avrà tutto il potenziale di farti vivere una grande svolta. Tu, però, dovrai fare la tua parte e metterti in gioco senza risparmiarti. Nelle prossime giornate potrai ricostruire una buona posizione nel lavoro e ritrovare la serenità in amore.

Scorpione

Non avrai stelle troppo negative, ma ti converrà comunque fare molta attenzione e non immischiarti in qualche situazione complicata. Ti aspettano altri momenti duri, sia nel lavoro che in amore. Per questa ragione dovresti sforzarti di tenere la tensione nervosa sotto controllo.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di domani dovrai lasciarti alle spalle il passato una volta per tutte. Con un cielo come questo sarebbe un vero peccato non sfruttarlo al meglio. D’ora in poi potrai recuperare le emozioni positive che non provi da tempo. Si preannunciano settimane ricche di opportunità: coglile al volo!

Capricorno

Ti sei conquistato più forza e una nuova visione delle cose. Sei cresciuto molto! Nel corso della giornata potrai toglierti finalmente quel sassolino dalla scarpa che ti disturba da giorni. Adesso diventa possibile perfino recuperare alcuni progetti professionali passati e riportarli in auge.

Acquario

Sarai pieno di agitazione. Quello che dovrai fare, d’ora in poi, sarà indirizzare questa agitazione verso un obiettivo ben preciso, uno scopo positivo e importante. L’importante sarà trovare il coraggio di essere onesti con se stessi e non lasciarsi condizionare dalla paura.

Pesci

Marte a favore ti aiuterà a riportare l’amore in primo piano. Febbraio e marzo saranno due mesi particolarmente promettenti per i sentimenti. Anche se sei rimasto da solo, avrai l’opportunità di voltare pagina e cominciare a scrivere un nuovo, felice capitolo della tua vita amorosa.