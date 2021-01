Oroscopo di oggi, 31 gennaio 2021: previsioni per tutti i segni

Oroscopo di oggi 31 gennaio 2021. Vuoi scoprire in anticipo le previsioni astrali per domani segno per segno? Sono sempre di più le persone appassionate di astrologia che cercano nelle stelle un segno, un suggerimento prezioso che possa aiutarle ad affrontare la giornata al meglio. Se sei curioso anche tu, leggi di seguito le previsioni astrologiche dell’oroscopo di domani, dedicate ai segni di terra, aria, acqua e fuoco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di oggi il tuo morale non sarà alle stelle, ma nemmeno sotto i piedi, per via del passaggio lunare nel cielo della Vergine. Marte potrebbe stimolarti a cominciare a risolvere qualche problema nato nel passato: con Giove e Mercurio in aspetto favorevole ti sarà possibile farcela!

Toro

La Luna in Vergine, Venere nel segno del Capricorno e Marte ancora nel tuo cielo ti sproneranno a dare spazio all’amore, ai sentimenti. Sarai pieno di eros e di passionalità: approfittane per concentrarti sul tuo rapporto di coppia e mettere da parte i problemi di lavoro e di soldi.

Gemelli

Nel corso della giornata emergerà fiacchezza e agitazione. Sarebbe meglio fare lo stretto necessario e risparmiare le tue energie in vista di febbraio, un mese che sarà ricco di nuove opportunità.

Cancro

La Luna in Vergine ti regalerà senso pratico, produttività e organizzazione. Chi sarà al lavoro riuscirà a ottenere buoni risultati. Chi, al contrario, dedicherà la giornata all’amore o alla famiglia, potrà recuperare l’armonia persa in passato.

Leone

Secondo l’oroscopo di oggi ti sveglierai con la certezza che esiste una via per risolvere i tuoi problemi. Con questa nuova consapevolezza, ti converrà trascorrere la domenica rilassandoti e ricaricando le pile in vista delle prossime sfide.

Vergine

La Luna transiterà nel tuo segno, Marte e Venere in due segni amici: ottimi presupposti per concentrarsi sull’amore, sui sentimenti. Nelle prossime ore sarai socievole, aperto e desideroso di metterti in gioco che mai!

Bilancia

Anche se il periodo cupo è ormai un ricordo lontano, in questa giornata potresti imbatterti in una piccola complicazione, in amore o in famiglia. Non sarà niente di grave! Sta per iniziare un mese che ti permetterà di prenderti la tua rivincita personale.

Scorpione

Per fortuna la Luna nel segno della Vergine ti concederà un po’ di pace dopo le tensione degli ultimi giorni. Ti converrà, comunque, essere prudente, perché con Mercurio contrario non si scherza! Potresti ritrovarti a discutere in famiglia in un baleno.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di oggi non sarà una giornata memorabile! La Luna in quadratura potrebbe causarti qualche piccola difficoltà oppure renderti piuttosto nervoso, affaticato o confuso. Occorrerà fare ben poco e conservare le energie per le giornate successive.

Capricorno

Venere sarà ancora nel tuo segno, anche se per poco, Marte e Luna saranno in ottima posizione. Tutti buoni presupposti per trascorrere la domenica all’insegna dell’amore. Che tu sia single o in coppia, approfittane, per metterti in gioco.

Acquario

Sarà una giornata in cui converrebbe agire poco e fermarsi, piuttosto, a fare programmi per il futuro. Se hai già in cantiere un progetto importante, dovrai iniziare a risparmiare soldi fin d’ora. Servirà prudenza anche in amore.

Pesci

Dovrai fronteggiare una Luna in opposizione che ti potrebbe creare qualche piccolo problema, un ritardo, un contrattempo irritante oppure una discussione in famiglia. Ti converrà avere grande prudenza.