Oroscopo Paolo Fox – settimana dall’1 al 7 febbraio 2021 – Previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dall’1 al 7 febbraio 2021.La prima settimana di febbraio sta per cominciare. Quali segni saranno nelle grazie dei pianeti durante le prossime giornate? Se vuoi scoprirlo, leggi in anteprima l’oroscopo di Paolo Fox per la prossima settimana, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana partirà alla grande, con Venere di nuovo a favore. Finalmente potrai recuperare in amore, fare incontri interessanti. Buone le intese con il Leone e il Sagittario. Sul lavoro dovrai rimboccarti le maniche e cominciare, piano piano, a recuperare. Stai migliorando gradualmente la tua situazione, ma nel passato hai accumulato molti problemi.

Toro

D’ora in avanti dovrai usare molta cautela in amore, perché Venere lascerà la posizione favorevole per trasferirsi nel segno dell’Acquario. Anche sul lavoro dovrai avere prudenza. Ritrovare un po’ di stabilità sarà molto difficile in questo momento. Ecco, perché ti converrà tenere la tua agitazione sotto controllo, specie a metà settimana.

Gemelli

Finalmente l’amore potrà tornare in auge, ma tu dovrai evitare di infilarti in situazioni complicate. Non ti concentrare su un rapporto che non avrà futuro! Anche sul lavoro potrai risalire la china. Stai ritrovando entusiasmo e la voglia di buttarti in nuovi, ambiziosi progetti.

Cancro

Adesso che ti sei liberato di tutti gli ostacoli astrali, la tua vita sentimentale potrà di nuovo decollare. Finalmente sarai più sereno nei confronti dell’amore. Sul lavoro qualche Cancro potrebbe aver già ricevuto buone notizie, qualcun altro avrà nuove opportunità molto presto.

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana ti chiederà una certa prudenza in amore. D’ora in poi sarebbe meglio evitare le relazioni complicate, le storie che non contano un granché. Anche sul lavoro ti converrà andarci cauto! Chi di recente ha già azzardato un passo rischioso, è probabile che dovrà retrocedere e accontentarsi di ciò che ha.

Vergine

Dovresti cercare di non chiuderti in te stesso e non tralasciare l’amore perle questioni di carattere pratico. Occhio al fine settimana, perché la Luna in quadratura potrebbe provocare alcuni dissapori. Sul lavoro sarà una settimana sottotono. Forse dovrai rinnovare un contratto o forse potresti sentirti poco valorizzato.

Bilancia

Febbraio sarà un mese importante per l’amore, grazie al nuovo transito di Venere nel segno dell’Acquario. Nei prossimi giorni saranno facilitati i nuovi incontri, la nascita di nuove storie. Anche sul fronte lavorativo riuscirai a recuperare molto bene. Si preannuncia un periodo ricco di opportunità e di entrate extra.

Scorpione

In amore occorrerà avere molta prudenza. Se da poco hai vissuto una grossa delusione, ti sentirai ancora molto arrabbiato e risentito nei confronti dell’altro. Anche sul lavoro dovrai cominciare a fare più attenzione, perché Giove in aspetto contrario non perdona le scelte azzardate o frettolose.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana comincerà in maniera entusiasmante. Ritroverai la voglia d’innamorarti, di conoscere nuova gente e con un cielo come questo tutto sarà possibile! Anche sul lavoro stai per vivere novità importanti. D’ora in poi non dovrai sottovalutare i nuovi incontri.

Capricorno

Con Marte in ottimo aspetto si prospettano giornate ricche di emozioni. Tu, però, non dovrai buttarti in una relazione poco convincente. Approfitta di venerdì e sabato per affrontare dei chiarimenti importanti. Sul lavoro dovrai gestire i soldi con più prudenza. Sii prudente con soci e collaboratori!

Acquario

Stai per cominciare un mese particolarmente stimolante, merito dei tanti pianeti nel tuo cielo. D’ora in poi tutto potrà accadere, sia in amore sia nel lavoro. Tu dovrai trovare il coraggio di buttarti nelle situazioni, di cominciare qualcosa di nuovo e non ascoltare la vocina interiore che cercherà di frenarti.

Pesci

Stai per entrare in una fase della tua vita sentimentale molto fortunata. A febbraio e marzo, infatti, sarà possibile riportare l’amore in primo piano. Il weekend potrebbe favorire i nuovi incontri. Sul lavoro potrai rimetterti in moto a poco a poco, anche se ti converrebbe aspettare fine febbraio per fare scelte importanti, per avanzare una richiesta.