Oroscopo di oggi, 1 febbraio 2021: previsioni per tutti i segni

Oroscopo di oggi 1 febbraio 2021. Vuoi scoprire in anticipo le previsioni astrali per domani segno per segno? Sono sempre di più le persone appassionate di astrologia che cercano nelle stelle un segno, un suggerimento prezioso che possa aiutarle ad affrontare la giornata al meglio. Se sei curioso anche tu, leggi di seguito le previsioni astrologiche dell’oroscopo di domani, dedicate ai segni di terra, aria, acqua e fuoco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di oggi anche se la Luna sarà contraria avrai una bella carica di energia. Con il passare delle ore diventerà sempre di più: sfruttala al meglio concentrandoti sull’amore, sul tuo rapporto di coppia.

Toro

La giornata ti costringerà ad avere grande prudenza, come tutta la settimana. Sarà facile trasformare un po’ di nervosismo in uno scatto d’ira esagerato. Dovrai sforzarti di tenere a bada la tua agitazione! Sul lavoro sarà necessario trovare soluzioni al più presto.

Gemelli

Oggi darà il via a un periodo particolarmente fortunato. Qualcuno avrà perfino una novità inaspettata. Stai recuperando la voglia di buttarti nelle nuove situazioni, di lavorare su qualcosa di bello e ambizioso. Anche in amor ci saranno novità interessanti.

Cancro

Come anticipa l’oroscopo di oggi dovrai contrastare l’influenza della Luna in quadratura. Nelle prossime ore potresti avere un saliscendi emotivo molto faticoso. Recuperare l’armonia interiore non è facile, anche se c’è da dire che non avere Saturno contro ha reso la vita meno faticosa. Occhio alle spese!

Leone

Oggi sarà l’ennesima giornata in cui ti sembrerà di essere in lotta con il mondo intero. Devi riconoscere, però, che sotto sotto a te piace affrontare le sfide, metterti alla prova, sia in amore che nel lavoro, e dimostrare quanto vali. Se continuerai di questo passo, però, la tua vita diventerà sempre più faticosa.

Vergine

Sfrutta delle stelle piuttosto benevole, Marte fra tutte, per ritrovare più forza fisica e mentale. Anche se puoi ritenerti un segno fortunato, perché non hai risentito troppo dei contraccolpi del 2020, potresti sentirti comunque un po’ affaticato. Cerca di ricaricare le pile.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di oggi potrai rimboccarti le maniche e darti da fare. Febbraio e marzo saranno due mesi che ti regaleranno infinite possibilità, sia in amore che nel lavoro. D’ora in poi dovrai mantenere la guardia alta e non sottovalutare nessun evento.

Scorpione

Anche se non avrai giornata complicate come quelle appena trascorse, dovrai comunque fare un po’ di sforzo per ottenere dei risultati. Il rischio di discussione sarà altissimo, per cui ti converrà evitare contrasti e provocazioni.

Sagittario

È tempo di buttarsi la negatività del passato alle spalle e proiettarsi verso un futuro che sarà roseo ed entusiasmante. Se l’anno scorso hai vissuto un rapporto conflittuale, d’ora in avanti potrai riprenderti le belle emozioni che ti sono mancate a lungo.

Capricorno

Come indica l’oroscopo di oggi ti renderai conto di essere maturato molto e di aver acquisito una nuova prospettiva delle cose. Nel lavoro potrai finalmente bloccare una persona che ti ha remato contro nei giorni scorsi. Sii più oculato nelle spese.

Acquario

Ti sveglierai più agitato che mai. Ma sarà un’agitazione positiva e se agirai con intelligenza, potrà aiutarti a realizzare grandi cose. Spesso e volentieri è proprio nei momenti di crisi, quelli in cui vorresti mandare tutto all’aria che si cambia in meglio! Concentrati sulla costruzione di una vita migliore e molla ogni timore o esitazione.

Pesci

Marte in ottima posizione ti inviterà a recuperare la tua vita amorosa. La passione di certo non ti mancherà! Anche chi l’anno scorso ha chiuso una relazione, d’ora in avanti sarà pronto per mettere una pietra sopra e voltare pagina. Le stelle di febbraio e marzo aiuteranno in questo senso.