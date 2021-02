Oroscopo Paolo Fox domani -martedì 2 febbraio 2021 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 2 febbraio 2021. Cosa avrà in serbo il firmamento per i segni zodiacali? Sono sempre di più le persone che si affidano all’astrologia per affrontare al meglio le sfide della vita. Se vuoi scoprire cosa riserveranno le stelle a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, leggi le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 2 febbraio 2021.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 2 febbraio 2021: Leone

Domani sarà l’ennesima giornata di lotte. Nonostante il periodo sia particolarmente pesante, tu fatichi ad accettare compromessi. Il tuo temperamento è tale che ti metti sempre in condizione di affrontare nuove sfide, nuove competizioni, in amore così come sul lavoro. Per te la vita assomiglia più a un campo di battaglia che a una passeggiata sul lungomare: la cosa certa è che tu non ti pieghi mai!

Previsioni Paolo Fox domani martedì 2 febbraio 2021: Vergine

Domani sarà una giornata piuttosto nervosa: cerca di tranquillizzarti il più possibile. Rimanda ogni impegno gravoso a mercoledì, perché l’umore sarà più sereno, mentre giovedì tornerà un po’ di tensione. Il senso di spossatezza che avvertirai nelle prossime ore potrebbe causare qualche momento di disagio, specialmente se lavorerai accanto a persone ostili.

Oroscopo domani martedì 2 febbraio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà un’altra giornata stimolante di un mese che potrà offrirti molte opportunità. Ricordati che il 2021 sarà l’anno dei grandi progetti, sotto ogni punto di vista. Potrebbero esserci convivenze, matrimoni, figli, compravendite, nuovi lavori in vista! Nonostante il momento complicato per tutti, tu potrai allargare di gran lunga i tuoi orizzonti.

Previsioni domani martedì 2 febbraio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai decisamente sovrappensiero. Si preannunciano 48 ore molto strane: ti converrebbe escludere dalla tua vita pensieri e situazioni che ti stanno procurando malessere. In realtà il disagio nato intorno a te non è dovuto a qualche tuo atteggiamento. Sono piuttosto gli altri che cercano di remarti contro, che provano in ogni modo a intralciare il tuo percorso. Sforzati di non portare questa tensione nel rapporto di coppia.