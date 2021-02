Oroscopo, Classifica di oggi 9 Febbraio 2021 – Qual è il tuo segno zodiacale? Ecco quale sarà il tuo oroscopo e la classifica per la giornata di oggi, 9 Febbraio 2021. Qui di seguito puoi trovare tutte le previsioni per tutti i dodici segni dello Zodiaco. Inizia una nuova settimana di febbraio. Scopriamo insieme quale sarà l’oroscopo e la classifica di oggi, martedì 9 febbraio 2021.

Ariete

La giornata non sarà delle più rilassanti. Avete l’umore sotto i piedi e questo si ripercuoterà nelle vostre relazioni amorose. Avrete anche qualche difficoltà sul lavoro. 1 Stella

Toro

Non aspettatevi niente in campo sentimentale, sarete troppi presi da altri impegni per dare attenzioni al partner o cercare nuove conoscenze. Sul lavoro potrebbero esserci novità interessanti. 2 Stelle

Gemelli

Disagi e battibecchi per le coppie, anche i single dovranno aspettare giornate migliori per incontrare l’anima gemella. Tutto tranquillo a lavoro. 2 Stelle

Cancro

Giornata molto positiva per i single. Potrete incontrare una persona che diventerà speciale per la vostra vita. Sul lavoro non mancheranno gli impegni, dovrete dosare le energie per dare il massimo. 4 Stelle

Leone

Chi ha un partner si dedicherà a lui e trascorrerà una giornata speciale, anche i single potranno fare incontri piacevoli. Lavoro al top. 5 Stelle

Vergine

Lo stato d’animo sereno vi farà vivere una giornata senza problemi in campo sentimentale. Sul lavoro avrete tanto ottimismo che vi spingerà a fare sempre meglio. 5 Stelle

Bilancia

Finalmente una giornata da vivere appieno per coloro che hanno un rapporto stabile, ma anche per i single sarà una giornata particolarmente piacevole. Buone notizie arriveranno nel campo lavorativo. 5 Stelle

Scorpione

Giornata di riflessione sia per i single che per chi ha un rapporto di coppia. Cercherete di capire cosa è meglio per voi. Sul lavoro vi affiderete ai vostri sogni nel cassetto. 2 Stelle

Sagittario

Se ci sono stati problemi con il vostro partner questa è la giornata giusta per chiarire, i single saranno molto più sereni. Sul lavoro sarete molto leggeri. 3 Stelle

Capricorno

Tornerà il sereno nelle coppie che negli ultimi tempi hanno avuto dei problemi, i single non avranno voglia di farsi avanti in amore. Il lavoro va finalmente migliorando. 3 Stelle

Acquario

Qualche storia d’amore attraverserà un momento delicato, per i single non ci saranno novità. Sul lavoro potrebbe arrivare una buona notizia inaspettata. 2 Stelle

Pesci

Umore positivo e questo vi farà vivere un giorno felice con il vostro partner. Non male nemmeno per i single che potrebbero vivere emozioni forti. Giornata tranquilla a lavoro. 4 Stelle