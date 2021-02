Zodiaco, chi sono i segni che fuggono in amore? Ecco la risposta

Zodiaco – Continuiamo anche oggi a parlare dei segni zodiacali e dopo aver visto le previsioni dell’oroscopo di domani andiamo a vedere chi sono i segni che fuggono in amore. Grazie infatti alle varie disposizioni dell’asse solare e lunare possiamo andare a stilare una sorta di classifica che ci spiega chi sono le persone che hanno paura di innamorarsi.

Come spieghiamo sempre, ovviamente, queste sono delle classifiche molto generali per cui se vi trovate all’interno di una di esse potreste anche essere l’eccezione che conferma la regola. Comunque, adesso è arrivato il momento di passare al dunque: vediamo chi sono i segni che fuggono in amore.

Prevalentemente sono tre i segni che fanno parte di questa macro categoria. Parliamo infatti di chi è nato sotto il segno dei Gemelli. Si tratta di una persona che ama restare indipendente e per questo motivo, il più delle volte, non si fa scrupoli a tirarsi indietro da una relazione. Si può trattare anche di una relazione nata da molto tempo ma se un Gemelli decide che è il momento di tornare indipendente allora nulla lo farà tornare sui suoi passi.

Un altro segno che ha paura dell’amore è il segno della Vergine. In questo caso si parla di persone molto inquadrate e che non danno molto peso appunto alla sfera amorosa. Prevalentemente viene vista addirittura come una vera e propria distrazione che può solamente costare caro. Una Vergine preferisce piuttosto raggiungere i propri obiettivi ed i propri sogni: cari uomini, far colpo su una Vergine è veramente un’impresa durissima.

A chiudere la lista dei segni che fuggono in amore vi sono i nati sotto il Capricorno: nonostante desiderino tantissimo avere una relazione seria e costante, sembra che siano sempre loro i primi a fuggire al minimo problema. Non vogliono restare vittime di possibili tradimenti. Sono delle persone molto forti e sicure di sè ed è anche per questo che non vogliono avere problemi inutili.