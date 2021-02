Oroscopo Branko domani, sabato 13 febbraio 2021: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Branko per domani sabato 13 febbraio 2021. Il weekend di San Valentino sta per cominciare. Cosa avranno in serbo i pianeti per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi il seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani sabato 13 febbraio 2021: Leone

Domani dovrai cercare di mettere da parte il tuo orgoglio e aprirti in famiglia, perché la bolgia che stai vivendo da giorni sta influendo negativamente anche sugli affetti. Cerca di smussare i tuoi angoli!

Previsioni Branko domani sabato 13 febbraio 2021: Vergine

Domani, per via della Luna in opposizione, ti aspetta una giornata piuttosto faticosa. Nelle prossime ore potresti imbatterti perfino nell‘ex coniuge: se così fosse, sforzati di mantenere la calma!

Oroscopo domani sabato 13 febbraio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarà una giornata davvero pimpante. Ti alzerai con una bella carica di vitalità. Corpo e mente saranno in perfetta forma: approfittane, per mandare avanti i progetti più importanti.

Previsioni domani sabato 13 febbraio 2021: Scorpione

Come indica l’oroscopo di Branko domani potrai buttarti alle spalle le tensioni vissute durante la settimana e concederti un weekend piacevole. La Luna nel cielo dei Pesci si farà amorosa e ti permetterà di recuperare l’armonia nella coppia.