Oroscopo Branko di domani 15 febbraio: Ariete, Vergine, Scoprione, Acquario

Anche la seconda settimana di febbraio è terminata, con tutti gli annessi e connessi che un periodo di 7 giorni si porta dietro. San Valentino è appena passato, e come sempre è stato vissuto in maniera molto diversa da persona a persona. Anche oggi Branko è pronto a dispensare le proprie letture degli astri in relazione alla giornata di domani.

Oroscopo Branko di domani 15 febbraio: Ariete

L’autostima potrebbe salire in giornate come quella di domani: il confronto verbale non vi spaventa, anzi è quello che vi ha reso le persone forti e determinate che siete. Non sottovalutate il grande potere di una conversazione.

Oroscopo Branko di domani 15 febbraio: Vergine

Periodo un po’ confuso, il vostro, sopratutto relativo alla sfera lavorativa, che potrebbe dare l’impressione di non voler andare da nessuna parte. Non sempre i giorni e le settimane sono utili per portare a compimento qualche progetto, a volte le cose vanno un po’ così.

Portate pazienza e le cose miglioreranno presto.

Oroscopo Branko di domani 15 febbraio: Scorpione

Fase convulsa della vostra vita professionale, che inevitabilmente influenzerà e forse già lo fa, il vostro carattere. Da una parte c’è voglia di maggiore indipendenza economica, dall’altra una certa paura di mettersi in gioco. Non prendete decisioni fino a che non vi sentirete veramente pronti.

Oroscopo Branko di domani 15 febbraio: Acquario

Il weekend vi ha dato delle avvisaglie in merito a qualche scadenza lavorativa che avete probabilmente sottovalutato, ora le tempistiche sono molto più strette e non c’è più tempo di posticipare nulla. Meglio darsi da fare.