Oroscopo Branko di oggi 14 febbraio: Sagittario, Leone, Scorpione, Bilancia

Il giorno di San Valentino dovrebbe portare gioia e amore per tutti gli innamorati, ma non solo: il 14 febbraio nell’immaginario collettivo è una ricorrenza dove tutti dovrebbero passare un po’ di tempo sereno con chi ama davvero. Branko, il celebre astrologo, può aiutarci in tal senso con le proprie previsioni.

Oroscopo Branko di oggi 14 febbraio: Sagittario

Ottimo periodo dal punto di vista empatico: un segno così sensibile come il Sagittario si trova spesso a “soffrire” a causa delle emozioni altrui, ma oggi questo porterà solo aspetti positivi. Sfruttate al meglio il vostro fare spontaneo e sincero con gli altri.

Oroscopo Branko di oggi 14 febbraio: Leone

Apparentemente è una giornata che ha ben poco a che fare con il romanticismo, ma che potrà garantire novità interessanti dal punto di vista economico e lavorativo: qualche vecchio progetto che avrete probabilmente quasi dimenticato inizierà a portare i primi frutti.

Oroscopo Branko di oggi 14 febbraio: Scorpione

Un ottimo periodo creativo avrà inizio oggi, sta a voi decidere se sfruttarlo a dovere in ambito “sociale” oppure no. Scorpione è un segno particolarmente fantasioso che necessita tuttavia di un particolare contesto per dare il meglio: oggi è la giornata adatta.

Oroscopo Branko di oggi 14 febbraio: Bilancia

Le amicizie sono molto importanti nella vostra vita, ma non lasciatevi distrarre dai problemi che non vi appartengono, altrimenti rischierete di farvi sommergere dai vostri problemi.

Non è affatto egoista pensare un po’ di più a voi: oggi è meglio trascorrere del tempo con voi stessi e con il vostro eventuale partner.