Oroscopo Paolo Fox, settimana dal 15 al 21 febbraio 2021: previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 15 al 21 febbraio 2021. Una nuova settimana di febbraio sta per iniziare. Quali segni saranno saranno favoriti dei pianeti durante le prossime giornate? Se vuoi scoprirlo, leggi in anteprima l’oroscopo di Paolo Fox per la prossima settimana, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana comincerà con una voglia rinnovata di riportare l’amore in primo piano. Anche se in passato è accaduto qualcosa che ti ha messo a dura prova, d’ora in poi dovrai scrollarti di dosso la negatività e andare avanti. Sul lavoro avrai un periodo favorevole che ti consentirà di mettere a posto tutto ciò che è rimasto in sospeso.

Toro

In amore si preannunciano altre giornate di tensioni e di difficoltà servirà molta cautela! Se ti sei separato di recente, dovresti provare a guardare avanti e non rimuginare sul passato. Non fidarti di chiunque, soprattutto se conosciuto da poco! Sul lavoro persisteranno delle incertezze. Se stai pensando di lavorare in proprio, dovrai pensarci molto bene: Non è il momento più opportuno per fare investimenti!

Gemelli

Venere in aspetto favorevole ti aiuterà a vivere nuove emozioni, a fare incontri interessanti. Dovresti approfittarne e non sprecare questa opportunità, infilandoti in qualche storia complicata. Sul fronte lavorativo stanno per arrivare nuove opportunità da non perdere o conferme importanti.

Cancro

In amore dovresti metterti in gioco senza timore, ora che Saturno non è più dissonante. Interessanti i rapporti con l’Ariete e lo Scorpione. In questi giorni cresce il desiderio di innamorarsi di nuovo. Su lavoro dovrai attendere fino a maggio inoltrato per avere cambiamenti radicali, ma nel frattempo ti converrà chiudere tutte le situazioni inutili.

Leone

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox la settimana comincerà in maniera rischiosa: sii prudente in amore! La tensione e la stanchezza dovute dai problemi di lavoro potrebbero riversarsi anche nel privato, provocando nei momenti di tensione, specialmente lunedì e martedì. Cerca di essere più oculato nelle spese. Possibili discussioni legate a una proprietà.

Vergine

In amore avrai stelle molto favorevoli, ma tu dovresti cercare di lasciarti trasportare di più dai sentimenti e mettere in stand by il cervello. Nei prossimi giorni potrebbe esserci il rischio di dissapori con lo Scorpione e con i Pesci! Sul lavoro sarà meglio non concludere accordi fino alla fine di aprile. In arrivo dei rimborsi per i liberi professionisti.

Bilancia

Sarà una settimana molto intrigante per l’amore, soprattutto da mercoledì in poi. Le stelle faciliteranno i nuovi incontri. Anche sul lavoro potresti vivere novità interessanti. Chi lavora in autonomia avrà già le idee chiare sui prossimi passi da compiere. I più giovani potrebbero optare per un cambio di rotta radicale.

Scorpione

I problemi di lavoro ti stanno distogliendo dall’amore. A metà settimana la Luna diventerà opposta: ti converrà usare la massima cautela! Sul lavoro hai un desiderio crescente di buttare tutto all’aria. Cerca di resistere! Da metà marzo in poi le cose miglioreranno. Fino ad allora dovresti evitare le mosse azzardate e fare attenzione alle spese.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana comincerà alla grande! In amore ritroverai la voglia di vivere nuove emozioni. Le stelle ti permetteranno di fare conoscenze stuzzicanti, ma tu non ti impelegare in qualche relazione troppo complicata! Anche sul lavoro avrai occasioni d’oro e potrai mettere i tuoi conti a posto.

Capricorno

In amore potresti sentirti poco motivato: è tempo di recuperare l’entusiasmo! Le amicizie che nasceranno nei prossimi giorni, potrebbero trasformarsi in qualcosa di più. Mercoledì sarà una giornata particolarmente promettente. Sul lavoro dovresti sfruttare questo periodo pe avanzare qualche richiesta. Entro la prossima primavera ci sarà chi dovrà affrontare un grande cambiamento. Interessante la giornata di venerdì.

Acquario

Con tutti questi pianeti nel tuo segno avrai un desiderio enorme di metterti in gioco in amore, forse perfino di trasgredire: sii prudente! D’ora in avanti potrai fare incontri stuzzicanti. Il prossimo weekend potrebbe riservarti qualche sorpresa: preparati! Sul lavoro hai recuperato il tuo spiriti d’iniziativa. Qualcuno chiederà l’aiuto di un legale per risolvere una faccenda delicata.

Pesci

In amore d’ora in avanti potrai recuperare la serenità persa lo scorso inverno, a maggior ragione se si considera che Venere sta per arrivare nel segno. Le nuove storie potrebbe regalarti emozioni importanti. Sul lavoro da giovedì potrai contare su una una bella carica di energia offerta dall’ingresso del Sole nel tuo cielo. Le giornate di metà settimana saranno promettenti. Occhio alle tue finanze, soprattutto se lavori in proprio!