Zodiaco, scopri il tuo libro in base al segno zodiacale. La lettura è un passatempo che coinvolge tutti i segni zodiacali, dal sedentario e sognatore Pesci al dinamico Sagittario. Ognuno, però, in base al proprio carattere, è più attratto da un genere letterario o da un autore in particolare modo. Se stai pensando di acquistare il prossimo libro, ma non non hai nessuna idea di cosa scegliere, leggi il seguente articolo e scoprirai quale sia il tuo libro in base al segno zodiacale.

Ariete

Secondo lo zodiaco il tuo libro sarà senza dubbio un romanzo di avventura. Del resto tu sei il segno governato da Marte, il pianeta del coraggio e dell’azione. Se poi la storia sarà arricchita di amore e di passione, meglio ancora! Il libro che fa per te: “Un’aquila nel cielo” di Wilbur Smith.

Toro

Tu sei un segno concreto, stabile, con i piedi ben piantati a terra. Sei il segno più conservatore dello zodiaco, non ami un granché i cambiamenti, ma quando ti prefiggi un obiettivo, vai a avanti a testa bassa finché non lo hai realizzato. Da brava persona tenace e paziente quale sei, non puoi che amare le saghe famigliari e storiche. Un libro per te? “I leoni di Sicilia – la saga dei Florio” di Stefania Auci.

Gemelli

Tu sei la curiosità fatta persona. Sei uno fra i segni più intuitivi dello zodiaco, per questo motivo sorprenderti non è sempre facile. Ma quando si riesce a catturare la tua attenzione e a mantenerla viva, allora il gioco è fatto! Un libro adatto a te: “L’amore bugiardo” di Gillian Flynn.

Cancro

Da sognatore quale sei, non può che piacerti il genere romantico, quello dove i sentimenti la fanno da padrone. Un romanzo che parli di rapporti umani, di buoni sentimenti e, più in generale, di amore, non potrà che appassionarti dalla prima all’ultima pagina. Un titolo? “Un giorno” di David Nicholls.

Leone

Tu ami le storie che parlano di successo, di sfide da affrontare e vincere. Un romanzo ti coinvolge se ti permette di identificarti con il protagonista, qualcuno in grado di superare ogni prova che la vita gli ponga davanti fino a raggiungere il successo. Il tuo libro: “Wild” di Cheryl Strayed.

Vergine

Un meticoloso e perfezionista come te, un amante dei dettagli, non può che apprezzare un romanzo storico. Una storia ricca di elementi, curata nei minimi particolari che permetta di immergersi completamente nella trama e dimenticarsi del mondo circostante. Un libro da leggere: “I pilastri della terra” di Ken Follett.

Bilancia

Quando si parla di te, si pensa immediatamente al buon gusto, all’eleganza, all’amore per il bello. Sei l’esteta dello zodiaco, un amante dell’arte e dell’armonia. Per farti felice, basta regalarti un libro d’arte. Un titolo per te? “A letto con Monna Lisa” di Carlo Vanoni e Luca Berta.

Scorpione

Sotto un’apparenza misteriosa e impenetrabile, talvolta perfino fredda, si nasconde una vita interiore vivace e profonda. Intuitivo, caustico, provocatorio, sei uno fra i segni più potenti, forti e affascinanti dello zodiaco. Il libro per te: ” Il ladro di anime” di Sebastian Fitzek.

Sagittario

Secondo lo zodiaco sei l’esploratore per eccellenza. Hai un’esigenza costante di crescita e di espansione, ami scoprire territori nuovi e molto diversi da te. Sei un viaggiatore, non solo dal punto di vista fisico, ma anche interiore e spirituale. Ecco perché il libro adatto a te è di certo “L’alchimista” di Paulo Coelho.

Capricorno

Chi ti conosce sa che sei una persona seria, forse anche un po’ rigida, di sicuro un grande lavoratore. Sei molto ambizioso e determinato e se ti metti in testa una cosa, è quasi certa che la realizzerai. Da bravo segno di terra, ti piace essere concreto e con la testa sulle spalle. Ti piacciono le storie di vita vera, di crescita e cambiamenti importanti. Un libro per te: “L’amica geniale” di Elena Ferrante.

Acquario

Sei il ribelle dello zodiaco, ami l’innovazione, i cambiamenti, la libertà e detesti ogni tipo di vincolo. Sei un ottimo amico, un idealista che vorrebbe un mondo in cui ci fosse più rispetto verso il prossimo e verso la natura. Un titolo per te? “L’umo che piantava gli alberi” di Jean Giono.

Pesci

Governato da Nettuno, il pianeta della fantasia e della sensibilità, tu sei il sognatore dello zodiaco. La tua personalità così profonda e delicata non sempre viene capita da tutti, per questa ragione spesso arrivi a soffrire. Sei molto intuitivo e spirituale, ami evadere dalla realtà e perderti in mondi fantasiosi che solo tu conosci. Un libro che fa al caso tuo: ” Dark matter” di Blake Crouch.