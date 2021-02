Oroscopo Branko di domani, 16 febbraio: Scorpione, Cancro, Gemelli, Leone

La settimana è già iniziata per tanti è il momento di tracciare i primi bilanci in merito a questo mese di febbraio così travagliato per molti. Branko ci viene in “soccorso” con le proprie letture astrali proprio per aiutarci a non smarrire noi stessi prima del tempo.

Oroscopo Branko di domani, 16 febbraio: Scorpione

Un profilo scrupoloso come Scorpione in questo momento avrà le idee molto chiare e precise sul proprio futuro, anche se non sarà una giornata molto particolare, potreste subire un po’ di frustrazione qualora qualche vostra valutazione si rivelerà incorretta.

Meglio posticipare le decisioni importanti.

Oroscopo Branko di domani, 16 febbraio: Cancro

Non ci sarà bisogno di apparire particolarmente socievoli oggi, anzi probabilmente non è la giornata giusta da passare assieme ad amici e colleghi. Tuttavia non è consigliabile chiudersi nel proprio guscio, anzi meglio concentrarsi sul proprio lavoro in maniera solidale e collaborrativa.

Oroscopo Branko di domani, 16 febbraio: Gemelli

Dopo un lungo periodo di probabile stagnazione dal punto di vista sentimentale, presto arriveranno novità in quest’ambito: il che può significare qualche cambiamento come nuove conoscenze o magari qualche vecchio nome che ritorna in auge.

Oroscopo Branko di domani, 16 febbraio: Leone

Un po’ di indolenza verso ciò che vi sta accadendo attorno è possibile, ma anche in vista del futuro è meglio non sottovalutare le avvisaglie su eventuali segnali che il destino potrebbe lanciare in questi giorni. Tenete gli occhi ben aperti invece.