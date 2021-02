Oroscopo Branko di oggi, 15 febbraio: Vergine, Cancro, Gemelli, Ariete

Tra i più rinomati astrologi del nostro paese, Branko anche oggi è pronto a dispensare previsioni in relazione alla giornata odierna, 15 febbraio 2021. La settimana è appena iniziata ed incominciare con il piglio giusto può essere la formula migliore per evitare lo stress.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 15 febbraio: Vergine

Un po’ di instabilità è prevista, almeno come sensazione, essendo Vergine un segno notoriamente “instabile” e difficile da comprendere. La maniacalità fa parte del corredo caratteriale, ma state calmi, se siete confusi le cose presto diventeranno molto più chiare.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 15 febbraio: Cancro

Potreste esitare se messi al “comando” di qualche contesto, o qualora sarete portati a prendere una decisione importante, non solo per voi ma anche per altre persone.

Evitate di scegliere senza pensare, anzi è la volta buona per dimostrare la vostra capacità di giudizio.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 15 febbraio: Gemelli

Non il miglior momento per mettere in mostra sentimenti che in realtà non provate verso qualcuno: non siete dei buoni bugiardi e quindi meglio essere sinceri al massimo, meglio procedere in questa maniera: dimostrete la vostra fallibilità ma almeno risulterete onesti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 15 febbraio: Ariete

Cercate di acquisire esperienza ed informazioni se messi alle strette su un particolare discorso o conversazione. Non è necessario avere l’ultima parola per sentirsi vincitori, ma si può essere soddisfatti anche qualora riuscirete a trarre qualche insegnamento.