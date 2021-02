Oroscopo Paolo Fox di oggi, 15 febbraio: Cancro, Leone, Sagittario , Ariete

Anche oggi 15 febbraio 2021 il popolare astrologo Paolo Fox è pronto a dispensare le proprie personali letture degli astri, per molti divenute oramai una vera e propria abitudine da seguire giorno dopo giorno. Non per tutti i segni infatti è riservato il medesimo destino, e le previsioni che seguono dimostrano questo concetto.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 15 febbraio: Cancro

Un periodo di “mediazione” sta per iniziare: queste settimane serviranno per prepararvi mentalmente e fisicamente a diversi cambiamenti che faranno parte della vostra vita molto presto. Se questi saranno positivi o negativi dipenderà (quasi) totalmente da voi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 15 febbraio: Leone

Se c’è qualcosa che vi ha innervosito, sopratutto se a farlo è stato qualcuno che è molto importante per voi, evitate assolutamente reazioni spropositate: la controparte potrebbe concretamente “legarsela al dito”. Discutere va bene ma esagerare decsiamente meno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 15 febbraio: Sagittario

Ottimo momento per voi, sia dal punto di vista sentimentale che da quello professionale.

Potrebbe essere una buona idea ascoltare qualche consiglio proprio in ambito lavorativo, che potrebbe aiutarvi a “svoltare” nelle prossime settimane.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 15 febbraio: Ariete

Momento di pura transazione per voi: la vostra vita subirà un radicale cambiamento molto presto anche se questo avverrà in maniera prevalentemente graduale. Non stupitevi quindi se non tutto andrà come preventivato.