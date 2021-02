Zodiaco, le previsioni oroscopo di domani: martedì 16 febbraio 2021

Zodiaco, oroscopo di domani martedì 16 febbraio 2021. La settimana avanza a poco a poco ed eccoci arrivati a martedì. La Luna transiterà nel segno dell’Ariete e da lì riempirà di forza il Leone, il Sagittario e l’Ariete. Marte in quadratura a Giove richiederà a Toro, Leone e Acquario lo sforzo di gestire al meglio la propria energia. Vuoi scoprire cosa riserveranno gli astri in questa giornata? Leggi il seguente oroscopo di domani martedì 16 febbraio 2021 rivolto a tutti i segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di domani avrai una bella dose di energia e vitalità, grazie alla presenza della Luna nel tuo segno. Da pochi giorni è cominciato un periodo molto interessante che ti permetterà di ottenere qualcosa di importante.

Toro

Finalmente avrai la sensazione di più energia rispetto al passato, ma dovrai fare molta attenzione. Nelle prossime settimane sarà necessario indirizzare usare questa energia per sistemare quegli aspetti della tua vita, a partire dal lavoro, che non stanno funzionando.

Gemelli

La Luna sarà interessante, Mercurio, Venere e Giove saranno in ottima posizione: avrai tutte le carte in regola per realizzare qualsiasi obiettivo ti metterai in testa. Ormai il periodo buio è alle tue spalle!

Cancro

Domani si preannuncia una giornata più serena rispetto a lunedì. Inoltre fra poche ore il Sole entrerà nell’amico Pesci: ottima notizia! Ritroverai più forza e ottimismo, ma tu dovrai fare lo sforza di non pensare più al passato.

Leone

Secondo l’oroscopo di domani potrai contare su una buona carica di energia elargita dalla Luna in Ariete. Sfruttala al meglio, per affrontare i cambiamenti nel lavoro, per cercare nuovi, più affidabili, punti di riferimento.

Vergine

Domani e mercoledì ti sentirai molto forte e più sicuro rispetto a un tempo. Stai vivendo un momento molto favorevole, soprattutto dal punto di vista professionale ed economico. Fai solo attenzione a non disperdere energia, portando avanti progetti o situazioni inutili!

Bilancia

Continui a essere uno fra i segni favoriti di questo momento. La grande concentrazione di pianeti presente nel segno dell’Acquario ti permetterà di dare una svolta importante alla tua vita. Forse qualcuno ha già ricevuto i primi segnali di cambiamento…

Scorpione

A quanto pare il peggio sta passando. Mercoledì il Sole raggiungerà una posizione favorevole e molto presto anche Venere tornerà attiva. D’ora in avanti la tua priorità dovrà essere recuperare la serenità che hai perso nelle prime settimane di febbraio.

Sagittario

Come anticipa l’oroscopo di domani si prospetta una giornata entusiasmante. Potrai contare su un cielo all’altezza delle tue ambizioni e dell’entusiasmo rinnovato. Ti sveglierai con la voglia di vivere nuove e mozioni, di rimetterti in gioco.

Capricorno

Domani potresti avere la sgradevole sensazione di essere spettatore esterno della tua vita, di non avere nessun controllo. Per fortuna, questa percezione durerà molto poco. Già da mercoledì il cielo cambierà e tu ritroverai maggiore capacità di azione.

Acquario

Avere così tanti pianeti nel tuo cielo comporterà saper gestire, con coraggio e buonsenso, una grande dose di energia. Dovresti impegnarti per raggiungere un traguardo preciso, altrimenti finirai con il diventare molto nervoso, agitato o, peggio ancora, arrabbiato.

Pesci

A poco a poco stai recuperando la capacità di reazione e quell’equilibrio interiore che ti è mancato lo scorso inverno. Fra poche ore il Sole farà il suo ingresso nel segno e a fine mese si unirà Venere. Si preannuncia un periodo molto fortunato, soprattutto in amore.