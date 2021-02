Zodiaco, quali sono le donne più chic?

Zodiaco, le donne più chic di tutte. Le stelle rivelano molti aspetti delle persone, l’irruenza, la timidezza, il coraggio, perfino la loro predisposizione all’eleganza e alla classe. Alcuni segni zodiacali, infatti, sono naturalmente più raffinati di altri, come indica l’oroscopo. Curioso di scoprire se tu rientri tra le donne più chic dello zodiaco?

Toro

Secondo lo zodiaco tu sei fra le donne più chic. Ami curare il tuo aspetto, l’abbigliamento e il look, ma lo fai in maniera sobria. Non ti piace apparire troppo stravagante e esagerata. Forse non avrai l’armadio stracolmo di vestiti, ma sai agghindarti con efficacia per ogni situazione.

Bilancia

Tu sei l’eleganza fatta persona! Adori comprare abiti e scarpe per ogni occasione, apparire sempre elegante e attraente. La forma per te ha un’importanza vitale, a tal punto che delle volte tendi a trascurare un po’ troppo la sostanza.

Cancro

Secondo lo zodiaco tu rientri di certo fra le donne più chic. Ami prenderti cura di te, del tuo corpo, partendo dalle fondamenta, ossia dall’igiene, dall’utilizzo di creme e maschere di bellezza fino ad arrivare all’abbigliamento. Stare al passo coi tempi per te è fondamentale.

Ariete

Apparire chic e raffinato per un tipo come te è davvero indispensabile. A differenza degli altri segni, tu però non curi il tuo look per te stesso, ma piuttosto per piacere agli altri, per apparire affascinante e accattivante agli occhi di chi ti sta vicino.