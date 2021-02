Oroscopo Branko di domani 17 febbraio: Leone, Pesci, Cancro, Gemelli

Mercoledì 17 febbraio si prospetta una giornata “piena” per gran parte dei segni zodiacali presi in esame da Branko, uno dei maggiori esperti di astrologia in Italia, al punto che è diventato una vera e propria celebrità televisiva. Anche oggi le proprie consultazioni astrali hanno portato a previsioni piuttosto precise.

Oroscopo Branko di domani 17 febbraio: Leone

Un segno impulsivo e “vivo” come il Leone potrà necessitare di un certo periodo di relax totale, che coinvolge sopratutto la mente, dopo diverse settimane colme di impegni vari: è indubbio che questo può portare ad ignorare i problemi che circondano il diretto interessato, quindi evitate di lasciarvi trasportare troppo.

Oroscopo Branko di domani 17 febbraio: Pesci

Oggi è opportuno essere pratici, sia sulle problematiche immediate che quelle relative al prossimo futuro: anche se vorreste già evadere dalle responsabilità, almeno per un po’, non abbattetevi alle prime avversità e provate a cercare delle soluzioni alternative.

Oroscopo Branko di domani 17 febbraio: Cancro

Essere onesti è la chiave in gran parte dei contesti sociali, come quello lavorativo, tuttavia evtate le sfuriate eccessivamente emotive, altrimenti un vostro “messaggio” potrebbe essere male interpretato perchè mal veicolato. Cercate di mantenere un minimo di controllo anche se qualcosa vi innervosisce.

Oroscopo Branko di domani 17 febbraio: Gemelli

Opportuno un po’ di equilibrio oggi, anche se la tendenza ad essere o bianco o nero sarà probabilmente elevata: l’equilibrio è da sempre un problema cronico dei Gemelli che tende ad essere sempre molto divisivo. Oggi meglio andare sul “grigio”.