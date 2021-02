Oroscopo Branko di oggi, 16 febbraio: Acquario, Gemelli, Toro, Ariete

L’astrologo Branko è pronto anche oggi a dispensare consigli su tutti i segni che compongono lo zodiaco, uno per uno, come oramai consuetudine da parecchi anni. In questo lasso di tempo è riuscito a conquistare la fiducia di tantissimi appassionati e semplici curiosi con le proprie previsioni.

Oroscopo Branko di oggi, 16 febbraio: Acquario

Potreste avere gran voglia di andare fuori dagli schemi, di non seguire alcun piano o programmazione. Nelle prossime settimane potrete già iniziare a svagarvi liberando la mente ma è opportuno porre rimedio ad un problema che ancora presente nella vostra vita.

Oroscopo Branko di oggi, 16 febbraio: Gemelli

Avrete voglia di ricominciare a progettare il vostro futuro, sopratutto nell’ambito sentimentale e romantico, dopo alcune settimane molto impegnative da ogni punto di vista. Molto presto ritroverete il sorriso che nelle ultime settimane è un po’ mancato.

Oroscopo Branko di oggi, 16 febbraio: Toro

Periodo di transizione per voi Gemelli, forse avete sopravvalutato il periodo di San Valentino ed adesso potreste palesare un po’ di insofferenza nei confronti delle persone. Le buone notizie arriveranno prima di quanto pensate.

Oroscopo Branko di oggi, 16 febbraio: Ariete

Momento creativo in vista, anche se questo potrebbe essere parzialmente ostacolato da qualche ostacolo che potrebbe riportarvi con “i piedi per terra”: se questo accadrà, cercate di sbrigare al più presto una faccenda del genere, così da potervi dedicare allo svago creativo, che è quello di cui avete più bisogno.